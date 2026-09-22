Ekonomisti opozarjajo: Smo sredi energetske krize

Dva evra – meja, o kateri se je v zadnjih tednih veliko govorilo, je zdaj presežena.

Zaostrene razmere močno vplivajo na cene in dobavljivost naftnih derivatov po Evropi, pravijo iz Petrola. Slovenija ni izoliran trg, a zagotavljajo, da je oskrba pri nas stabilna.

Je pa cena na bencinskih črpalkah zdaj rekordna. In kako jo omejiti? Država je minuli teden že iz izračuna cene goriv črtala biokomponente.

"Na ta račun je cena nižja za približno sedem centov. Prihajamo pa v drugo fazo, se pravi, na kakšen način zaradi visokih cen nafte pomagati ljudem, zlasti ranljivim skupinam," je dejal minister Jernej Vrtovec.

O tem se bodo zato tudi v prihodnjih dneh pogovarjali z ekonomisti. Ravno ti pa poudarjajo, da smo že vstopili v energetsko krizo.

"Manevrski prostor je pri znižanju dajatev, ampak se moramo zavedati, da smo pri dizlu že na minimumu in brez soglasja Evropske komisije vlada ne more več znižati dajatev," opozarja Matej Lahovnik.

Slovenija je namreč julija Evropsko komisijo zaprosila za šestmesečno znižanje trošarin za goriva pod najnižjo raven – njihovo zeleno luč še čakamo.

"Evropska komisija nam bo zagotovo dala soglasje, tako kot ga je dala tudi Hrvaški. Ne vem pa, zakaj mečkajo to vlogo že nekaj tednov, ker bi se morali tudi v Bruslju zavedati, da smo sredi energetske krize," še dodaja.

Cena goriva bi se tako s pomočjo lahko znižala. Po Lahovnikovih besedah bo cena dizla enaka kot na Hrvaškem, torej deset centov nižja, nekje 1,9 evra. "Medtem ko smo pri bencinu že na najnižji možni trošarini."

In kako bodo dvigi cen vplivali na zimo? Prihodnji teden se bo minister Vrtovec sestal z dobavitelji plina.

"Verjetno bo treba sprejeti tudi kakšno uredbo, ki bo blokirala zgornjo ceno," ocenjuje.

A zaenkrat, kot zagotavlja, ne kaže, da bi se cena plina zviševala.