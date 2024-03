Ekonomski inštituti občutno zmanjšali napoved nemške gospodarske rasti

"Ciklični in strukturni dejavniki se prekrivajo pri počasnem splošnem gospodarskem razvoju. Spomladi se bo verjetno začelo okrevanje, vendar zagon ne bo pretirano močan," je ob objavi napovedi dejal vodja oddelka za gospodarske raziskave na inštitutu IfW iz Kiela Stefan Kooths.

Glavna gonilna sila za nemško gospodarstvo bo letos zasebna poraba, prihodnje leto pa krepkejši izvoz, so v skupnem sporočilu za javnost zapisali pri IfW, münchenskem inštitutu za gospodarske raziskave Ifo ter inštitutih DIW iz Berlina, IWH iz Halleja in RWI iz Essna.

Gospodarska proizvodnja je trenutno na ravni, ki je komajda višja od predkoronske. Od takrat produktivnost v Nemčiji stagnira. Raziskovalci ob tem poudarjajo, da se tako domače kot tuja gospodarstva spopadajo z več zaviralnimi dejavniki kot spodbujevalnimi.

Cene življenjskih potrebščin se bodo letos zvišale

Zasebna poraba se je začela krepiti pozneje in manj dinamično, kot so inštituti sprva pričakovali. Nemški izvoz se je zmanjšal, čeprav se gospodarska dejavnost po svetu krepi. Padec izvoza je predvsem posledica manjšega povpraševanja po investicijskem blagu in vmesnih proizvodih, ki so za Nemčijo pomembni.

Še vedno prisotna negotovost glede gospodarske politike vpliva na naložbe podjetij, ki bodo kljub pričakovani rasti v prihodnjem letu verjetno ostale na ravni iz leta 2017. Za 2024 sicer inštituti napovedujejo 1,4-odstotno krepitev nemškega BDP, kar je 0,1 odstotne točke manj od jesenske napovedi.

Inštituti ob tem pričakujejo, da se bodo cene življenjskih potrebščin letos zvišale za 2,3 odstotka, prihodnje leto pa za 1,8 odstotka.

Rahlo se bo povečala tudi brezposelnost, ki pa bo od pomladi naprej spet začela padati. V tem letu bo stopnja brezposelnosti po napovedih inštitutov znašala 5,8 odstotka, prihodnje leto pa 5,5 odstotka.