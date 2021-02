Elan izdelal prve vsestranske visokozmogljive zložljive karving smuči na svetu

Korošec verjame, da bo smučarje pritegnila možnost, da lahko denimo smuči preprosto spravijo v avtu in po službi, če je lepo vreme, enostavno skočijo na smuko. "Voyager poenostavlja smučarsko izkušnjo," je izpostavil Korošec. Za mestne smučarske navdušence, ki se trudijo svoj delovni urnik uskladiti s potovanji, družino in športom, pomeni hiter smučarski izlet izjemno izkušnjo doživetja na snegu, so prepričani v Elanu.

"Elan Voyager ni samo nova smučka, ampak popolnoma drugačen pogled na smučarski dan. Je izjemna inovacija v več pogledih," je povedal direktor Elanove zimske divizije Leon Korošec . Kot je pojasnil, s tem produktom spreminjajo pogled na smučarsko opremo. Voyager uporabniku olajša dostop do belih strmin, saj je možno smuči enostavno in hitro zložiti v posebej zanje namenjeno torbo.

Ob tem zagotavljajo, da se bo kljub precejšnjemu prihranku prostora Elan Voyager z veseljem spoprijel z vsem, kar bo še tako zahteven smučar pričakoval od vrhunske smučarske opreme. Gre namreč za vrhunsko rekreativno karving smučko. "To je izjemen tehnološki napredek smučarske industrije, saj je Elanovi ekipi uspelo smučko prepoloviti in jo sestaviti nazaj v popolnoma delujočo celoto,"je poudaril Korošec.

Osnova same tehnologije je v vojaški zložljivi smuči, ki je na trgu že nekaj let in je prestala najzahtevnejše preizkušnje. "To je bila za nas zelena luč, da nadaljujemo z razvojem rekreativnega modela," je pojasnil Korošec. Razvoj je trajal okoli štiri leta, vanj pa so vložili kar nekaj sredstev. "Vendar verjamemo, da gre za izdelek, ki ima svetlo prihodnost, saj prinaša boljšo uporabniško izkušnjo in uporabniku olajša smučarski dan ter transport smuči," je poudaril.

Kot je pojasnil, so po svetu že nekajkrat poskušali izdelati zložljive smuči, vendar pa še niso zasledili kakšnega povsem delujočega izdelka za splošno uporabo. Zato gre pri smučeh Elan Voyager za svetovno inovacijo, ki bo, kot je prepričan Korošec, zelo odmevna na smučarskem trgu. Elan je že 75 let vodilni inovator v smučarski industriji. Tehnologija, združena v projektu Voyager, pa to še nadgrajuje.