Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujina GospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Gospodarstvo

Elanova vrnitev na navtični trg: nova linija karbonskih jadrnic

Begunje na Gorenjskem, 03. 11. 2025 15.46 | Posodobljeno pred 38 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , M.V.
Komentarji
1

Elan je konec oktobra v Barceloni strokovni javnosti predstavil novo linijo hitrih karbonskih jadrnic za odprta morja. Kot so sporočili iz podjetja, s tem Elan Yachts vstopa v rastoči segment premijskih plovil z izjemnimi jadralnimi lastnostmi. Elan se tako po začasni prekinitvi proizvodnje plovil vrača na navtični trg.

Kot je znano, je Elan v začetku tega leta zaradi precej dramatičnega padca trga začasno ustavil proizvodnjo plovil in proizvodne kapacitete namenil rastoči diviziji kompozitov. Glede prihodnosti navtične divizije so v podjetju opravili večmesečni strateški razmislek o Elanovi ekspertizi in priložnostih na trgu. Razvili so nov produkt in v navtiko vrnili z novim pristopom.

Elanova karbonska jadrnica
Elanova karbonska jadrnica FOTO: Elan

Pri projektu, ki temelji na dolgoletnih kompetencah Elana pri gradnji tehnično naprednih kompozitov, multidisciplinarna Elanova ekipa sodeluje z J&J Design in pomorskih arhitektom Guillaumeom Verdierjem, ki je znan po snovanju plovil izjemnih plovnih lastnosti. S tem se Elanovo znanje dopolnjuje z dolgoletnimi izkušnjami projektiranja in gradnje hitrih plovil, so pojasnili v podjetju.

Izvršni direktor skupine Elan Jeffrey Tirman je izpostavil, da je Elan SixtyFive začetek nove ere, kjer se združujejo industrijska natančnost, napredni materiali in celovitost dizajna. Nova jadrnica postavlja standard zmogljivosti jadranja po odprtem morju, ki jo bo lahko upravljal krmar sam, brez dodatne posadke.

Jernej Jakopin iz J&J Design je pojasnil, da je Elan SixtyFive visokozmogljiva jadrnica, rojena iz strasti do inovacij in vizionarskega oblikovanja, združenih z dovršeno hidrodinamično odličnostjo. Razvita s sodobnimi simulacijskimi orodji in izkušnjami uteleša natančnost, enostavno upravljanje in popoln nadzor s pomočjo prilagojene programske opreme, ki jo podpira inteligentni avtopilot, je poudaril Jakopin, ki je bil pred desetletji skupaj s svojim bratom snovalec Seawaya.

V Elanu zagotavljajo, da Elan SixtyFive omogoča izjemno hitro in varno individualno jadranje ali jadranje z manjšo posadko, saj združuje na regatah preizkušeno ladijsko arhitekturo, sodobne navigacijske rešitve, izjemne plovne sposobnosti ter mojstrsko dodelavo. Po Elan SixtyFive bo Elan novo karbonsko linijo plovil razširil še na modele dolžine 73 in 80 čevljev.

ELAN KARBONSKE JADRNICE PROIZVODNJA
Naslednji članek

Cene bencina, dizla in kurilnega olja višje

  • wok
  • gyros
  • Garam masala
  • Fajita
  • Curry
  • Chilli con carne
  • Burrito
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bolfenk2
03. 11. 2025 16.43
+1
A iz karbonskega materiala so zato da so varne pred orkami?
ODGOVORI
1 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330