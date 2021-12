Energetska kriza na Kosovu vpliva tudi na Evropo, prekinjajo oskrbo za prebivalce

Razmere na Kosovu so še posebej kritične zaradi nizke ravni domače proizvodnje, tehničnih okvar in hladnega vremena, kar je povzročilo prekinitev proizvodnje v elektrarnah, zato so morale oblasti v Prištini začeti uvažati večje količine elektrike od običajnih.

Kot navaja Reuters, Kosovo hkrati s proizvodnjo v svojih dveh termoelektrarnah običajno uvaža med 10 in 15 odstotki energije, zdaj pa je uvoz poskočil na 40 odstotkov potrebne elektrike. Posledica tega je, da Kosovo več energije, kot je bilo načrtovano na tržiščih.

Lokalni mediji pa so objavili sporočilo albanske ministrice za energetiko Belinde Balluku, da so na poziv premierja Edija Rame angažirani "vsi človeški viri in strokovnjaki" Elektroenergetike Albanije, da bi Kosovu pomagali z oskrbo med 31. decembrom in 1. januarjem. Rama je v sredo dejal, da se Kosovo sooča z resno energetsko krizo, in zatrdil, da bo Albanija našla možnost, kako pomagati. Od ministrstva za energetiko pa je zahteval, da preuči vsako možnost pomoči, da Kosovu med novoletnimi prazniki ne bi zmanjkalo elektrike.