Električnega twinga naj bi proizvajali v novomeškem Revozu

Na ministrstvu za gospodarstvo in pri Revozu teh informacij za spletni medij niso želeli komentirati. V sredo naj bi bile znane tudi podrobnosti o tem, koliko bo znašala vrednost naložbe, kaj projekt pomeni za delovna mesta v Revozu in druge podrobnosti projekta. Naložbo Renaulta v Sloveniji naj bi podprla tudi slovenska država, pri čemer pa ni znano, s kolikšnimi sredstvi in pod kakšnimi pogoji, še poroča Forbes Slovenija.

Po neuradnih informacijah Forbes Slovenija naj bi se sredine slovesnosti ob podpisu memoranduma udeležil tudi slovenski politični vrh, poleg predsednika vlade Roberta Goloba tudi gospodarski minister Matjaž Han in podpredsednik za industrijsko področje znamke Renault Herbert Steiner.

Ob tem izpostavljajo tudi informacijo, da so se predstavniki Revoza v zadnjem letu na to temo večkrat sestali s predstavniki gospodarskega ministrstva, nazadnje pred dvema tednoma, ko je beseda po navedbah v Erarju tekla o nadaljevanju pogovorov glede načrtovane investicije in načrtovanju komunikacijskih aktivnosti.

Da bo odločitev o tem, ali bodo izdelovali prenovljeno različico električnega twinga, znana kmalu, so v Revozu potrdili konec aprila.

Lani so v Revozu zabeležil 822,5 milijona evrov prihodkov od prodaje, medtem ko jih je bilo predlani za 933,3 milijona evrov. Čisti dobiček se je medtem podvojil s 4,7 milijona evrov na 9,4 milijona evrov. V novomeški tovarni so junija zaključili s proizvodnjo starega modela twinga in električnega twinga, od tedaj pa sestavljajo le še clio 5.