Električni avtomobili na trgu rabljenih vozil: kako pada njihova cena?

Pri električnih avtomobilih so tukaj še dodatni dejavniki, kot so zdravje baterije, tehnološki napredek in politike, ki vplivajo na ohranjanje ali hitrejše izgubljanje cene. Nedavna italijanska študija je pokazala, da nacionalne fiskalne politike pomembno vplivajo na amortizacijo z vplivom na nakupne cene in preostalo vrednost avtomobilov. V nekaterih državah je na primer tesla model 3 zaradi subvencij do 8524 evrov cenejši od toyote corolle, v drugih pa je lahko dražji tudi za 6590 evrov, ugotavlja Euronews. Velika razlika je bila tudi v davčni obremenitvi med obema modeloma. Te razlike v davčnih spodbudah močno vplivajo na vrednosti pri nadaljnji prodaji avtomobilov po Evropi.

Podatki skupine Autovista sicer kažejo, da cene električnih vozil na več evropskih trgih padajo hitreje kot cene ostalih vozil. Tri leta stara električna vozila s 60.000 km na števcu prevoženih kilometrov imajo še naprej nizke vrednosti, kar pomeni, da ohranijo manjši odstotek svoje prvotne maloprodajne cene v primerjavi z drugimi vozili v državah, kot so Avstrija, Nemčija, Italija, Španija, Švica in Združeno kraljestvo. V nasprotju s tem so hibridno-električna vozila pokazala veliko boljše ohranjanje vrednosti.

Po vsej Evropi večina avtomobilov izgubi približno 50 odstotkov vrednosti v prvih treh letih, pri čemer se stopnja amortizacije upočasni v četrtem do petem letu. V osmih do desetih letih je veliko vozil izgubilo večino svoje vrednosti. Stopnja amortizacije avtomobila je odvisna od več dejavnikov, vključno s kilometrino, stanjem, ponudbo in povpraševanjem, znamko in modelom.

Vpliv imajo tudi zunanji dejavniki, kot sta gospodarska kriza ali upočasnitev proizvodnje. Med pandemijo covida-19 je na primer zmanjšana proizvodnja povzročila pomanjkanje ponudbe, kar je povečalo vrednost rabljenih avtomobilov.

Sprva so se električna vozila hitreje amortizirala, predvsem zaradi hitrega napredka tehnologije baterij. Ko so se pojavili novejši modeli z boljšim dosegom in zmožnostmi polnjenja, so starejša električna vozila hitreje izgubljala vrednost. Več ključnih dejavnikov vpliva na njihovo amortizacijo, vključno z degradacijo baterije.

Kljub temu, da nova električna vozila običajno ponujajo garancije do osem let ali 160.000 km, skrbi glede življenjske dobe baterije ostajajo. Vendar pa podatki Recurrenta, podjetja, specializiranega za zdravje in delovanje baterij električnih vozil, kažejo bolj pomirjujočo sliko. Raziskava med 20.000 lastniki električnih vozil je pokazala, da je bilo samo 2,5 odstotka baterij zamenjanih zunaj odpoklica proizvajalca. To nakazuje, da se razgradnja baterije dogaja veliko počasneje, kot je bil prvotni strah, kar potencialnim kupcem daje večje zaupanje v dolgoročno vzdržljivost baterij za električna vozila, so zaključili v raziskavi.

Drugi ključni dejavnik, ki ga je treba upoštevati, je tehnološki napredek: novejši modeli električnih vozil še naprej zagotavljajo daljše dosege in hitrejše čase polnjenja, zaradi česar so starejši modeli videti zastareli. Posledično lahko ta hiter tehnološki napredek negativno vpliva na vrednost pri nadaljnji prodaji starejših električnih vozil.

Pomemben dejavnik sta tudi ponudba in povpraševanje. Močno povečanje prodaje novih električnih vozil v zadnjih letih je povzročilo naraščajočo ponudbo rabljenih električnih vozil, zlasti s strani podjetij, ki se ukvarjajo z voznimi parki, kar nasičuje trg in znižuje cene.

K temu trendu je prispevala tudi uvedba cenovno dostopnejših modelov iz Kitajske, ki je dodatno povečala pritisk na vrednosti pri nadaljnji prodaji rabljenih električnih vozil.

Tudi postavitev cen povzroča nekaj težav, izpostavljajo. Nedavna znižanja cen proizvajalcev avtomobilov za nova električna vozila so močno vplivala na trg rabljenih vozil. Čeprav so te nižje cene privlačne za potrošnike, vzbujajo pomisleke glede dolgoročne stabilnosti vrednosti rabljenih električnih vozil.

Poročilo iz septembra 2024 DoneDeala, največje irske spletne strani za prodajo avtomobilov, je pokazalo, da so cene rabljenih električnih vozil na Irskem padle za 15 odstotkov v primerjavi z letom prej zaradi povečane ponudbe in agresivnih cenovnih strategij novih avtomobilov s strani proizvajalcev. Kljub tem izzivom trg rabljenih električnih vozil raste. Padajoče cene so priložnost za kupce, ki si morda ne morejo privoščiti novega električnega vozila. Ker tehnologija baterij postaja vse bolj zanesljiva, se stopnje amortizacije izboljšujejo, zaradi česar so električni avtomobili postali konkurenčnejši na trgu rabljenih avtomobilov, še piše Euronews.