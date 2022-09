Električni avtomobili postajajo žrtev rastočih cen energije

Polnjenje električnih avtomobilov je že dražje. Vodilni nemški ponudnik Allego je v začetku meseca cene dvignil s 43 na 47 centov na kilovatno uro za običajno, s 65 na 70 centov na kilovatno uro za hitro in z 68 na 75 centov na kilovatno uro za ekspresno polnjenje. Supermarketi in druge trgovine, ki so doslej ponujale brezplačno polnjenje, so prav tako začele zaračunavati.

Prodaja se je doslej večala tudi na krilih rastočih cen bencina, z dražitvijo elektrike – v Nemčiji so cene za tretjino višje kot pred enim letom – pa se je prednost izničila, piše Guardian . Ob tem je že povsem jasno, da se bo elektrika še dražila, saj je cena vezana na ceno plina, ta pa bo ob prekinjeni dobavi iz Rusije in skrbeh zaradi prihajajoče zime le še rasla.

"Električni avtomobili izgubljajo svoj šarm," je zaključila direktorica duigsburškega Centra za raziskavo avtomobilizma Helena Wisbert. Ob tem je spomnila, da se bodo naslednje leto subvencije za nakup električnega avtomobila prepolovile na 4500 evrov, medtem ko jih bodo za hibride, nakup katerih trenutno še podpirajo s 6750 evri, poponoma ukinili. Sredstva, ki so na voljo za spodbude, bodo omejili na 2,5 milijarde evrov. To je sicer ogromno denarja, dovolj za subvencijo nakupa 400 tisoč električnih avtomobilov, vendar pa je to, opozarjajo pri Guardianu, le en odstotek avtomobilov na nemških cestah.

Kaj še ostane? Obljubam evropske komisije, da cene elektrike ne bodo več vezane na cene plina, s čimer bi ustavili njihovo divjanje, nihče ne verjame več. Na vlado v Berlinu zato pritiskajo, naj še nekoliko oteži življenje lastnikom "bencinarjev" in "dizlov" in jim dvigne davek na vozila, ki ga za električne ni treba plačevati. Ti imajo sicer še druge ugodnosti, med drugim lahko uporabljajo pasove za javni promet in uporabljajo parkirišča, ki jih drugi ne smejo.

Ob tem se ozirajo proti Norveški, ki je med prvimi začela spodbujati nakup električnih avtomobilov. Uspešno. Lani sta bila tam že dva od treh na novo registriranih avtov električna.