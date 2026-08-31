Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Gospodarstvo

Elektrika za zdaj brez podražitev, Gen-I ceno zamrznil do konca 2027

Ljubljana, 31. 08. 2026 17.26 pred 1 uro 3 min branja 3

Avtor:
L.M. STA
Elektrika

Čeprav so se veleprodajne cene električne energije v Evropi v zadnjih mesecih zvišale, slovenski dobavitelji za zdaj ne napovedujejo podražitev za gospodinjstva. Zaradi negotovosti na energetskih trgih je napovedovanje cen za prihodnje mesece še prezgodnje, medtem ko je Gen-I napovedal, da bo svojim gospodinjskim in malim poslovnim odjemalcem ceno elektrike zamrznil vse do konca leta 2027.

Na gibanje cen električne energije vpliva več dejavnikov, glede katerih je trenutno veliko negotovosti, tako da je še prezgodaj za ocene, ali bi se lahko v prihodnjih mesecih cene električne energije zvišale, so STA povedali dobavitelji elektrike.

"O kakršnihkoli spremembah cen za odjemalce je trenutno še prezgodaj govoriti, saj bodo te odvisne predvsem od gibanja cen elektrike in plina ter razmer na trgih v prihodnjih mesecih," so povedali v največjem trgovcu z električno energijo v državi Gen-I.

Dodali so, da te razmere upoštevajo pri oblikovanju cen ter da bodo o morebitnih spremembah javnost in odjemalce pravočasno obvestili.

V Petrolu so povedali, da na evropskih veleprodajnih trgih električne energije v zadnjih mesecih beležijo rast cen.

Petrol
Petrol
FOTO: Bobo

"Na gibanje cen vpliva vrsta dejavnikov, med drugim razmere na energetskih trgih, vremenski vplivi, geopolitični dogodki ter razpoložljivost proizvodnih virov in energentov. Zaradi negotovosti teh dejavnikov je gibanje cen v prihodnjih mesecih težko zanesljivo napovedovati," so dejali.

Zato je v tem trenutku prezgodaj govoriti o morebitnih spremembah maloprodajnih cen električne energije za gospodinjstva, in sicer tako do konca letošnjega kot tudi za prihodnje leto. O morebitnih spremembah bodo odjemalce pravočasno in transparentno obvestili, so dodali.

"Dobavitelji energente za potrebe zanesljive in varne oskrbe zakupujemo skladno z vnaprej določenimi nabavnimi strategijami, ki temeljijo na postopnem in dolgoročnem zakupovanju potrebnih količin. Na ta način zmanjšujemo vpliv kratkoročnih tržnih nihanj ter zagotavljamo večjo stabilnost dobave in cen za odjemalce," so še povedali v Petrolu.

Nekateri podražitve za zdaj izključujejo

V družbi ECE so navedli, da trenutno ne načrtujejo dviga cen energentov.

Tudi v družbi Energija Plus so povedali, da za zdaj dviga maloprodajnih cen elektrike v jesenskih mesecih oz. do konca leta ne načrtujejo.

"Pri oblikovanju cen bomo tudi v prihodnje spremljali gibanje cen energentov na trgu ter druge dejavnike, ki vplivajo na stroške dobave," so zapisali.

Gen-I z zavezo do konca leta 2027

Medtem je Gen-I sprejel konkretno zavezo. Gospodinjstvom in malim poslovnim odjemalcem je ceno električne energije zamrznil do konca leta 2027. Ukrep velja za vse obstoječe odjemalce in tudi za tiste, ki bodo njihovi odjemalci postali do konca letošnjega leta.

Gen-i
Gen-i
FOTO: Bobo

Poudarili so, da gre za eno najdaljših zavez o nespremenjenih cenah na slovenskem trgu v obdobju povečanih cenovnih tveganj na energetskih trgih. "Takšna odločitev ni posledica kratkoročne prodajne akcije ali posebnega produkta, temveč rezultat sposobnosti Skupine Gen-I, da z uporabo svoje trgovalne infrastrukture, ki 24 ur na dan deluje na 27 energetskih trgih, ter z naprednim upravljanjem nabavnega in prodajnega portfelja učinkovito obvladuje cenovna tveganja na mednarodnih veleprodajnih trgih," so navedli.

"Z današnjo zavezo, da cen električne energije ne bomo zvišali do konca leta 2027, dokazujemo, da skrb za odjemalce ni zgolj obljuba, temveč konkretno dejanje. Odjemalcem želimo omogočiti lažje načrtovanje stroškov in jih zaščititi pred morebitnimi prihodnjimi cenovnimi pritiski na energetskih trgih," je povedal predsednik uprave družbe Maks Helbl.

elektrika cene energije Gen-I gospodinjstva energetski trg

Inovacij Evropi ne manjka, manjka jim predvsem možnost za rast

Od torka nove cene goriv, bencin se bo podražil

24ur.com Mervar: Zaenkrat ne kaže na ponovitev skoka cen elektrike iz leta 2022
24ur.com Gen-I z avgustom draži elektriko za gospodinjstva, nato do konca leta brez višanja cen
24ur.com Kako bodo podjetja vzdrževala ceno elektrike, še ne vedo natančno
24ur.com Kaj storiti, da bo položnica za elektriko čim nižja?
24ur.com Pred visoko sezono z dražjimi časovnimi bloki: kakšne bodo cene elektrike?
24ur.com Podražitev elektrike: letni strošek do 62 odstotkov višji
24ur.com Cene elektrike naj bi ostale stabilne, kaj pa omrežnina?
Priporoča
KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
4870
31. 08. 2026 18.30
Zdaj ko Vinjak prevzame vajeti bo druga pesem, samo grabi, grabi lupi narod dokler lahko, to je njegovo vodilo.....
Odgovori
0 0
ap100
31. 08. 2026 18.19
jedrska elektrarna od katere gen i kupuje ima kalkulativno ceno električne energije in to ne glede na to kašne so cene v evropi še manj pa na svetu
Odgovori
0 0
kakorkoliže
31. 08. 2026 17.51
Zamrznil cene, potem ko so jo za več kot 100% dvignili. Banda.
Odgovori
+0
2 2
bibaleze
Portal
Slovenski športnik se je razveselil dvojčic
Prvi znaki nosečnosti, še preden test pokaže +
Prvi znaki nosečnosti, še preden test pokaže +
Bonnie Blue rodila v isti porodnišnici kot Kate Middleton
Bonnie Blue rodila v isti porodnišnici kot Kate Middleton
Luka Dončić pokazal redek trenutek s hčerko: To sta počela skupaj
Luka Dončić pokazal redek trenutek s hčerko: To sta počela skupaj
zadovoljna
Portal
V bikiniju pozirala na jahti, nato pa sledilce prosila: "Pazite, kam povečate fotografijo"
Ana Ivanović povedala naglas, kar si številne ženske mislijo že leta
Ana Ivanović povedala naglas, kar si številne ženske mislijo že leta
Jeseni bomo nosile jakno, ki jo modni strokovnjaki obožujejo
Jeseni bomo nosile jakno, ki jo modni strokovnjaki obožujejo
Pozabite na dolge lase, ta frizura bo zavzela jesen
Pozabite na dolge lase, ta frizura bo zavzela jesen
vizita
Portal
Če imate radi sir, tega ne počnite: napaka lahko popolnoma spremeni, kako ga vaše telo prenaša
Bolečine v trebuhu razkrile redko črevesno okvaro
Bolečine v trebuhu razkrile redko črevesno okvaro
Rdeč kolobar po piku klopa ni vedno takšen, kot si predstavljamo
Rdeč kolobar po piku klopa ni vedno takšen, kot si predstavljamo
Kako preprečiti zamaščenost jeter
Kako preprečiti zamaščenost jeter
cekin
Portal
Končali so fakulteto, a se vračajo v otroške sobe: zakaj si mladi ne morejo privoščiti odhoda od doma?
Strokovnjaki: občutek finančne varnosti ni odvisen predvsem od plače
Strokovnjaki: občutek finančne varnosti ni odvisen predvsem od plače
Serijo so končali pred 20 leti, on pa še vedno prejema milijone
Serijo so končali pred 20 leti, on pa še vedno prejema milijone
Generacija, ki si v mestu ne more kupiti doma, je našla drugo rešitev
Generacija, ki si v mestu ne more kupiti doma, je našla drugo rešitev
moskisvet
Portal
Že zdaj so velike, a želi še večje: res potrebuje novo operacijo?
Pretresljiva novica iz skupine Elvis Jackson: umrl je njihov kitarist
Pretresljiva novica iz skupine Elvis Jackson: umrl je njihov kitarist
Heidi Klum 'ujeta' v vročem poletnem trenutku
Heidi Klum 'ujeta' v vročem poletnem trenutku
Đokovića ustavilo lastno telo: po porazu ni skrival, kako težko mu je bilo
Đokovića ustavilo lastno telo: po porazu ni skrival, kako težko mu je bilo
dominvrt
Portal
Črne lise na baziliki? To je razlog in tako jo lahko rešite
Te predmete raje pomijte ročno
Te predmete raje pomijte ročno
Veranda potrebuje več kot le hitro pometanje: kdaj je čas za temeljito čiščenje?
Veranda potrebuje več kot le hitro pometanje: kdaj je čas za temeljito čiščenje?
Kuharski mojstri opozarjajo: te napake neoprijemljivo ponev uničijo veliko prej
Kuharski mojstri opozarjajo: te napake neoprijemljivo ponev uničijo veliko prej
okusno
Portal
Kdaj jesti zajtrk, če želite shujšati? Držite se tega nasveta!
Bananko: pecivo za prvi šolski dan, ki bo navdušilo otroke
Bananko: pecivo za prvi šolski dan, ki bo navdušilo otroke
5 kosil za prvi teden po dopustu, ko se vam res ne ljubi kuhati
5 kosil za prvi teden po dopustu, ko se vam res ne ljubi kuhati
Lažni slivovi cmoki: hitro in enostavno pecivo iz pekača
Lažni slivovi cmoki: hitro in enostavno pecivo iz pekača
voyo
Portal
MasterChef Slovenija
Premiera
Premiera
Kri in jeklo
Kri in jeklo
Ja, Chef!
Ja, Chef!
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1907