Elektrika za zdaj brez podražitev, Gen-I ceno zamrznil do konca 2027

Na gibanje cen električne energije vpliva več dejavnikov, glede katerih je trenutno veliko negotovosti, tako da je še prezgodaj za ocene, ali bi se lahko v prihodnjih mesecih cene električne energije zvišale, so STA povedali dobavitelji elektrike. "O kakršnihkoli spremembah cen za odjemalce je trenutno še prezgodaj govoriti, saj bodo te odvisne predvsem od gibanja cen elektrike in plina ter razmer na trgih v prihodnjih mesecih," so povedali v največjem trgovcu z električno energijo v državi Gen-I. Dodali so, da te razmere upoštevajo pri oblikovanju cen ter da bodo o morebitnih spremembah javnost in odjemalce pravočasno obvestili. V Petrolu so povedali, da na evropskih veleprodajnih trgih električne energije v zadnjih mesecih beležijo rast cen.

Petrol FOTO: Bobo

"Na gibanje cen vpliva vrsta dejavnikov, med drugim razmere na energetskih trgih, vremenski vplivi, geopolitični dogodki ter razpoložljivost proizvodnih virov in energentov. Zaradi negotovosti teh dejavnikov je gibanje cen v prihodnjih mesecih težko zanesljivo napovedovati," so dejali. Zato je v tem trenutku prezgodaj govoriti o morebitnih spremembah maloprodajnih cen električne energije za gospodinjstva, in sicer tako do konca letošnjega kot tudi za prihodnje leto. O morebitnih spremembah bodo odjemalce pravočasno in transparentno obvestili, so dodali. "Dobavitelji energente za potrebe zanesljive in varne oskrbe zakupujemo skladno z vnaprej določenimi nabavnimi strategijami, ki temeljijo na postopnem in dolgoročnem zakupovanju potrebnih količin. Na ta način zmanjšujemo vpliv kratkoročnih tržnih nihanj ter zagotavljamo večjo stabilnost dobave in cen za odjemalce," so še povedali v Petrolu.

Nekateri podražitve za zdaj izključujejo

V družbi ECE so navedli, da trenutno ne načrtujejo dviga cen energentov. Tudi v družbi Energija Plus so povedali, da za zdaj dviga maloprodajnih cen elektrike v jesenskih mesecih oz. do konca leta ne načrtujejo. "Pri oblikovanju cen bomo tudi v prihodnje spremljali gibanje cen energentov na trgu ter druge dejavnike, ki vplivajo na stroške dobave," so zapisali.

Gen-I z zavezo do konca leta 2027

Medtem je Gen-I sprejel konkretno zavezo. Gospodinjstvom in malim poslovnim odjemalcem je ceno električne energije zamrznil do konca leta 2027. Ukrep velja za vse obstoječe odjemalce in tudi za tiste, ki bodo njihovi odjemalci postali do konca letošnjega leta.

Gen-i FOTO: Bobo