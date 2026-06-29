Eles poziva k znatnemu povišanju omrežninskih tarif

"Tako v splošni kot strokovni javnosti se v zadnjem letu vse pogosteje pojavljajo ocene, da so se z omrežninsko reformo, ki je stopila v veljavo oktobra 2024, bistveno povečali omrežninski prihodki družbe Eles in petih elektrodistribucijskih podjetij. Takšne ocene ne temeljijo na realnih podatkih in so povsem napačne," so izpostavili v sistemskem operaterju slovenskega eletroenergetskega omrežja. Že sama omrežninska reforma je imela po njihovih navedbah občuten negativen vpliv na prihodke Elesa in prihodke petih elektrodistribucijskih podjetij. Ta vpliv se je še okrepil z vladnim interventnim zakonom iz februarja lani, nato se je v zadnjih mesecih leta spremenilo še obračunavanje omrežnine za vse odjemalce. Elektrodistribucijska podjetja in Eles so lani prejeli 326 milijonov evrov prihodkov iz naslova omrežnine, kar je 66 milijonov evrov manj od zneska, ki ga je predvidela Agencija za energijo, so zapisali v sporočilu za javnost. Leta 2023, ki je bilo zadnje polno leto pred uveljavitvijo omrežninske reforme, so omenjene družbe realizirale 371 milijonov evrov omrežninskih prihodkov, so dodali. Ne glede na ta padec prihodkov sicer Aleksander Mervar ocenjuje, da je bila omrežninska reforma korak v pravo smer, saj je prinesla pravičnejšo razdelitev bremen.

Električna energija FOTO: Bobo

Razlogi za upad prihodkov sicer po Elesovih pojasnilih presegajo zgolj omrežninsko reformo. Med drugim so izpostavili tudi nižje prihodke od priključnih moči in porabljene električne energije. Predvsem elektrodistribucijska podjetja so v napovedih prihodkov izhajala iz optimističnih predpostavk o povečanju priključnih moči in porabi električne energije, kar je Agencija za energijo upoštevala v svoji odločbi ter iz tega naslova predvidela 392 milijonov evrov omrežninskih prihodkov, dejansko pa se napovedi niso uresničile, so navedli. S prihodki iz omrežnine naj bi se po pojasnilih Elesa financirali delovanje, investicije in vzdrževanje slovenskega elektroenergetskega omrežja, vendar ti prihodki po njihovih opozorilih že leta ne zadostujejo za vse potrebe. Tako prvi mož Elesa opozarja, da brez znatnega povišanja omrežninskih tarif za elektrodistribucijsko omrežje ne bodo zmogli več financirati vseh potrebnih investicijskih vlaganj in nujno potrebne modernizacije ter nadgradnje omrežja.

Agenciji za energijo zavrnila trditev, o občutno negativnem vplivu omrežninske reforme na prihodke

V Agenciji za energijo so v odzivu zavrnili trditev, da je imela že omrežninska reforma občuten negativen vpliv na prihodke Elesa ter petih elektrodistribucijskih podjetij. Obračun omrežnine je po njihovih pojasnilih zgolj način porazdelitve potrebne omrežnine med odjemalce. "A preden agencija vsako leto objavi tarifne postavke, izda odločbo o načrtovanih upravičenih stroških elektrooperaterjev in tudi virih za pokrivanje teh stroškov," so izpostavili. "Eden izmed virov je omrežnina, drugi pomemben vir pa so prihodki iz naslova avkcij za dodeljevanje čezmejnih prenosnih zmogljivosti. Več kot je teh prihodkov, manj je treba pobrat omrežnine, in seveda obratno - nižji kot so ti prihodki, več omrežnine moramo pobrat, da lahko pokrijemo stroške elektrooperaterjev," so razložili.

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