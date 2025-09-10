Svetli način
Gospodarstvo

Elon Musk ni več najbogatejši človek na svetu

New York, 10. 09. 2025 18.52 | Posodobljeno pred 52 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA , L.M.
Komentarji
26

Prvi mož Tesle Elon Musk ni več najbogatejši človek na svetu, saj ga je po izjemno dobrem poročilu o poslovanju v zadnjem četrtletju prehitel soustanovitelj tehnološkega podjetja Oracle Larry Ellison. Njegovo premoženje je zaradi rasti vrednosti Oraclovih delnic naraslo za 101 milijardo na 393 milijard dolarjev.

CNN se sklicuje na številke agencije Bloomberg, ki vrednost premoženja Elona Muska ocenjuje na 385 milijard dolarjev.

Oracle je poročal o povečanem povpraševanju strank s področja umetne inteligence po zmogljivosti svojih podatkovnih centrov, kar je danes sprožilo 41-odstotno rast vrednosti delnic podjetja.

Elon Musk
Elon Musk FOTO: AP

Izvršna direktorica Safra Catz je v torek po zaprtju borz sporočila, da je Oracle v minulem četrtletju sklenil štiri pogodbe s strankami, vredne več milijard dolarjev, in da jih v prihodnjih mesecih pričakuje še več.

Oracle je ponudnik storitev v oblaku in tehnološke ter programske opreme za upravljanje baz podatkov. Larry Ellison je največji posamezni delničar Oracla, ki je imel v torek ob zaprtju borz 700 milijard dolarjev tržne vrednosti, danes pa ta še naprej narašča.

Larry Ellison
Larry Ellison FOTO: AP

Musk, ki ima tudi južnoafriško in kanadsko državljanstvo, je prvič osvojil naslov najbogatejšega leta 2021 in ga v zadnjih nekaj letih v glavnem obdržal, deloma tudi zaradi svojih različnih naložb v Teslo in druga tehnološka podjetja, npr. SpaceX.

V preteklih letih je Musk, sicer tudi lastnik družbe X, nekdanjega Twitterja, dvakrat za kratek čas izgubil naslov - prvič leta 2021 v korist Francoza Bernarda Arnaulta, izvršnega direktorja ponudnika luksuznega blaga LVMH, in leta 2024 v korist ustanovitelja Amazona Jeffa Bezosa.

Elon Musk Larry Ellison Oracle najbogatejši
Naslednji članek

Slovenija na črni listi Revoluta

Mr Nobady
10. 09. 2025 19.52
MUSK na 1919, daruj 5 evrov...
ODGOVORI
0 0
ummax
10. 09. 2025 19.52
Vsem k imajo več kot 100 miljončkov zaplenit razliko, pa podelit med sirotinjo...
ODGOVORI
0 0
medŠihtom
10. 09. 2025 19.52
imam občutek da vam je nek študent ali srednješolec napisal programček za avtomatsko kopiranje google newsov in objavljanje. čista kopija. kakšni smehi morjo to bit, ko vidijo kako se ovčke zaletavajo z komentarji, v avtomatske objave.
ODGOVORI
0 0
biggbrader
10. 09. 2025 19.50
Prelaganje papirjev in digitalnih zapisov ni enako prizvodnji avtomobilov in vesoljskih plovil.
ODGOVORI
0 0
An ban pet podgan
10. 09. 2025 19.40
+2
Sem mislil, da no padlo 300l dežja .Čudno da pa tud , da ni snega.❄️
ODGOVORI
2 0
Jernej Sekirnik
10. 09. 2025 19.40
+1
Sem mislil, da je že Golob, ko je toliko milijard izginilo...
ODGOVORI
3 2
poper00
10. 09. 2025 19.51
Ne to je bilo pod Janezom.
ODGOVORI
0 0
Samo navijač
10. 09. 2025 19.39
Saylor je najvcji bogatas !!!!
ODGOVORI
0 0
pope p
10. 09. 2025 19.38
+3
jankovič z balkansko ekipo je bogatejši.. brez posojil.. musk ima vrednosti delnic in pol takšno posojilo..
ODGOVORI
3 0
Oliguma
10. 09. 2025 19.37
+0
Na 3 mestu je pa Janez.. glede na to..koliko časa že krade..
ODGOVORI
4 4
pope p
10. 09. 2025 19.40
+3
jankovič z srbsko ekipo janez pa z bosansko
ODGOVORI
3 0
lcePower
10. 09. 2025 19.30
+3
Forbes navaja da ima musk 439 miljard usd
ODGOVORI
3 0
pope p
10. 09. 2025 19.39
+1
razen ko pride do plačevanja davkov takrat ima pozitivno nulo
ODGOVORI
2 1
JanezOrban
10. 09. 2025 19.28
+0
Če se s skrajnimi desničarjem spleteš vedno propadeš,Enako je v Sloveniji,vse stranke ki so spletle z Janšo zapornikom so propadle!
ODGOVORI
7 7
vrtnar _
10. 09. 2025 19.35
-2
čimprej mora priti Janša za krmilo
ODGOVORI
2 4
PoldeVeliki
10. 09. 2025 19.27
+0
Golob in Svobodnjaška stranka so tudi kar visoko v 3 letih so veliko naplenili EU sredstev in davkoplačevalskega denarja... 100 hiš na mesec pa ne stoji niti ena hiša kjer je šele specialist ceč 30 dni,.
ODGOVORI
6 6
JanezOrban
10. 09. 2025 19.30
-2
Res je,ampak še vedno ni tako pokvarjen kot tvoj zapornik!
ODGOVORI
4 6
Kritikizstajerske
10. 09. 2025 19.27
+4
kaj se je pa druzil z trumpom😂
ODGOVORI
5 1
proofreader
10. 09. 2025 19.24
+2
Oracle je drag in počasen. Ampak mu nekako uspe dobiti nove žrtve.
ODGOVORI
4 2
Infiltrator
10. 09. 2025 19.18
+3
Kramp ga je osiromašil....
ODGOVORI
5 2
Aijn Prenn
10. 09. 2025 19.13
+1
Zdej bo počasi že sin od Melanije začel kotirati na tej lestvici.
ODGOVORI
2 1
Spijuniro Golubiro
10. 09. 2025 19.12
+2
Zoki je tud blizu.
ODGOVORI
4 2
Sushilover
10. 09. 2025 19.08
+4
ZIh ga je prehitel en potomec Židov... bankirji Rothschildi, pa to...
ODGOVORI
5 1
bohinj je zakon
10. 09. 2025 19.06
+7
Vsi smo zaskrbljeni. Za Muska. Kako bo preživel? On in njegovih 27 otrok. Kakšen gor ali dol.
ODGOVORI
8 1
patogen
10. 09. 2025 19.06
-5
Levičar je bil vedno fauš. Prej Rockfelerju, sedaj Musku.
ODGOVORI
5 10
poper00
10. 09. 2025 19.13
+3
opredeli kdo je levičar.Janša je za tebe desničar ali levičar?Tako bom najlažje vedel kaj misliš.
ODGOVORI
6 3
patogen
10. 09. 2025 19.16
-5
Janša je desničar, saj ni fouš Musku. Jaz ločim desničarje in levičarje po tem pravilu. Če Desničarju poveš laž, se razbezni. Če levičarju poveš resnico te napade.
ODGOVORI
2 7
poper00
10. 09. 2025 19.52
Sem slutil ,da zamenjuješ stvari.Vsak ve ,da komunisti niso desničarji.
ODGOVORI
0 0
