Elon Musk ni več najbogatejši človek na svetu

CNN se sklicuje na številke agencije Bloomberg, ki vrednost premoženja Elona Muska ocenjuje na 385 milijard dolarjev.
Oracle je poročal o povečanem povpraševanju strank s področja umetne inteligence po zmogljivosti svojih podatkovnih centrov, kar je danes sprožilo 41-odstotno rast vrednosti delnic podjetja.
Izvršna direktorica Safra Catz je v torek po zaprtju borz sporočila, da je Oracle v minulem četrtletju sklenil štiri pogodbe s strankami, vredne več milijard dolarjev, in da jih v prihodnjih mesecih pričakuje še več.
Oracle je ponudnik storitev v oblaku in tehnološke ter programske opreme za upravljanje baz podatkov. Larry Ellison je največji posamezni delničar Oracla, ki je imel v torek ob zaprtju borz 700 milijard dolarjev tržne vrednosti, danes pa ta še naprej narašča.
Musk, ki ima tudi južnoafriško in kanadsko državljanstvo, je prvič osvojil naslov najbogatejšega leta 2021 in ga v zadnjih nekaj letih v glavnem obdržal, deloma tudi zaradi svojih različnih naložb v Teslo in druga tehnološka podjetja, npr. SpaceX.
V preteklih letih je Musk, sicer tudi lastnik družbe X, nekdanjega Twitterja, dvakrat za kratek čas izgubil naslov - prvič leta 2021 v korist Francoza Bernarda Arnaulta, izvršnega direktorja ponudnika luksuznega blaga LVMH, in leta 2024 v korist ustanovitelja Amazona Jeffa Bezosa.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.