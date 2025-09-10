Elon Musk ni več najbogatejši človek na svetu

Oracle je poročal o povečanem povpraševanju strank s področja umetne inteligence po zmogljivosti svojih podatkovnih centrov, kar je danes sprožilo 41-odstotno rast vrednosti delnic podjetja.

Izvršna direktorica Safra Catz je v torek po zaprtju borz sporočila, da je Oracle v minulem četrtletju sklenil štiri pogodbe s strankami, vredne več milijard dolarjev, in da jih v prihodnjih mesecih pričakuje še več.

Oracle je ponudnik storitev v oblaku in tehnološke ter programske opreme za upravljanje baz podatkov. Larry Ellison je največji posamezni delničar Oracla, ki je imel v torek ob zaprtju borz 700 milijard dolarjev tržne vrednosti, danes pa ta še naprej narašča.