Madžarska bančna skupina OTP prevzema milijon strank. Generalni direktor, tesen Orbanov prijatelj, pri nas že načrtuje nove investicije. Ena od njih je težko pričakovana Emonika. Poslovneža seveda bolj kot nov potniški center zanima komercialni del kompleksa, ki bo obsegal trgovsko in zabaviščno središče, poslovno stavbo in hotel. Da tokrat ne gre za prazne obljube, zagotavljajo investitorji in napovedujejo, da bo Emonika zaživela do leta 2025.