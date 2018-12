Že tretjo soboto zapored so v Srbiji potekali množični protesti proti predsedniku Vučiću, ki mu očitajo avtoritarno vodenje države, korupcijo in nadzor nad mediji. Demonstracije potekajo pod geslom 'En od petih milijonov', protestniki pa nosijo tudi transparente z napisi 'Začelo se je' in 'Dokler niso vsi svobodni, ni svoboden nihče'.

Več tisoč protestnikov, oboroženih s piščalkami in rogovi, je v soboto zvečer znova zavzelo ulice Beograda in protestiralo proti predsedniku Aleksandru Vučiću, ki ga obtožujejo avtoritarnega vodenja države, korupcije in popolnega nadzora nad mediji. Po trditvah organizatorjev se je demonstracij udeležilo med 35.000 in 40.000 ljudi, medtem ko nekatere tuje tiskovne agencije poročajo o zgolj 5000 protestnikih. Protesti trajajo že več tednov, pretekli konec tedna je več tisoč ljudi v prestolnici kljub mrazu in snegu vzklikalo "Vučić, tat!"

Pretekli konec tedna je bilo na ulicah Beograda kljub snegu in mrazu več tisoč ljudi. FOTO: AP

'En od petih milijonov' Protesti so sprva izbruhnili po napadu na enega od ustanoviteljev opozicijske Zveze za Srbijo Borka Stefanovića, vodje pa opozicije trdijo, da je bila v napad vpletena Vučićeva vladajoča Srbska napredna stranka, kar sicer slednja zanika. Poleg tega srbskega predsednika obtožujejo, da medije zlorablja za lastno kampanjo proti političnim nasprotnikom. Zaradi korupcije, nadzora nad mediji in avtoritarnega vodenja države so se Srbi tako znašli na ulicah, kjer med drugim zahtevajo tudi predčasne volitve, zahtevo pa je Vučić že zavrnil, "pa tudi če bi bilo na ulicah pet milijonov ljudi". A predsednik je s temi besedami dosegel zgolj to, da demonstracije sedaj potekajo pod sloganom "En od petih milijonov". 'Začelo se je' Vučić je v soboto novinarjem zatrdil, da"nima težav" s protesti v Beogradu, če le ne pride do nasilja nad ljudmi in objekti. Prepričan je, da tako on kot njegova Srbska napredna stranka (SNS) iz protestov vsakič znova izideta močnejša, organizatorji protestov pa občutno slabotnejši."Moč namreč ne pride z decibeli glasu, ampak z močjo programa, energijo, načrtom dela, tega, kar delate za državo," je poudaril.

Protestniki nosijo transparente z napisi 'Začelo se je' in 'Dokler niso vsi svobodni, ni svoboden nihče'. FOTO: AP