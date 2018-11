Po obsežnih hišnih preiskavah v Mariboru, Ljubljani in Kranju v zvezi s sumom korupcije pri sklepanju bančnih posojil, v pridržanju ostaja ena osumljena oseba. Glavni organizator sumljivih bančnih poslov naj bi bil vodja mariborske poslovalnice Hranilnice LON Matjaž Majcan, vanje pa naj bi se ujel tudi mariborski notar Gorazd Šifrer, pri katerem naj bi morali oškodovanci deponirati zahtevani denar.

Po tem ko je 110 kriminalistov in preiskovalcev Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) včeraj od zgodnjega jutra na 26 naslovih v Mariboru, Ljubljani in Kranju izvajalo hišne preiskave (tudi na sedežih in poslovalnicah Nove KBM in Hranilnice LON) in iskalo dokaze o storitvi skupno 11 kaznivih dejanj nedovoljenega dajanja in sprejemanja podkupnin oziroma daril, 12 osumljenim pa tudi (začasno) odvzelo prostost, ena osumljena oseba še zmeraj ostaja v pridržanju.

Koruptivnih dejanj nedovoljenega dajanja in prejemanja podkupnin v povezavi z odobritvijo in najemom posojil je bilo sicer osumljenih 13 oseb. Policisti so jih včeraj pridržali 12 (od tega pet bančnikov), sinoči ob zaključku redakcije jih je bilo v pridržanju še šest. Ena oseba ostaja v pridržanju tudi danes in bo privedena k dežurnemu preiskovalnemu sodniku.

Kot je za 24ur.com pojasnil predstavnik Policije za odnose z javnostmi za področje kriminalitete Drago Menegalija, jo bodo preiskovalci danes še zaslišali."V poznih popoldanskih urah pa bo s kazensko ovadbo privedena k dežurnemu preiskovalnemu sodniku mariborskega okrožnega sodišča," je še dodal Menegalija. Sicer pa so preiskovalci NPU že včeraj opravili vse načrtovane hišne preiskave in zaslišanja, danes pa pregledujejo zasežene predmete (na dveh lokacijah so zasegli elektronske naprave) in zbirajo dodatna obvestila. Vpleteni v Novi KBM in Hranilnici LON: 'zahtevali' najmanj 400.000 evrov V sumljive bančne posle naj bi bilo vpletenih pet domnevno podkupljivih bančnikov Hranilnice LON in Nove KBM. Po doslej ugotovljenih informacijah naj bi ti za odobritev posojil od posameznikov zahtevali podkupnine. Skupni znesek nezakonito zahtevanih nagrad znaša najmanj 400.000 evrov. A številka ni nujno zadnja, saj so kriminalisti v včerajšnjih hišnih preiskavah zbirali še dodatne dokaze.

Policija obravnava pet bančnih uslužbencev dveh bank - ene s sedežem v Mariboru, druge pa s sedežem v Kranju, a s poslovalnico na območju Maribora.

V nobeni od bank pa pred kamero včeraj niso želeli. V Novi KBM so v sporočilu za javnost sicer zapisali, da aktivno sodelujejo s pristojnimi organi. "Nova KBM je že 5. marca letos obvestila pristojne organe o sumu kaznivih dejanj in bo proaktivno podpirala preiskavo s potrebnimi informacijami še naprej." Potrdili so tudi, da je bil eden od osumljencev v preteklosti uslužbenec banke. Iz Hranilnice LON pa so pisno sporočili, da se predmet preiskave ne nanaša na LON. "Uprava LON-a in strokovni sodelavci nudijo preiskovalcem vso potrebno podporo in pomoč, da se preiskava uspešno izvede," so nam sporočili.

Glavni organizator sumljivih bančnih poslov naj bi bil vodja mariborske poslovalnice Hranilnice LON Matjaž Majcan. FOTO: POP TV

Po naših neuradnih informacijah je glavni organizator sumljivih bančnih poslov sicer bančnik iz Hranilnice LON, Matjaž Majcan. Kriminalisti naj bi preiskovali tudi njegovo partnerico T. Č. in dva zaposlena na Novi KBM - Martina Kandriča in Petra Kavčiča, ki je bil v omenjeni banki svoj čas nadzornik. V vse skupaj naj bi se ujel tudi mariborski notar Gorazd Šifrer, pri katerem naj bi morali oškodovanci deponirati zahtevani denar. Kazenski postopek začeli na podlagi prijave lastnika podjetja Agroruše V ospredju preiskave sta neuradno dva posla – prestrukturiranje podjetja Agroruše in posel sanacije strehe osrednje Avtobusne postaje Maribor. Kriminalisti so prijavo enega od oškodovancev – po naših informacijah gre za latnika podjetja Agroruše Veselina Djurovića – prejeli marca letos. Djurović je policiji prijavil ponujanje sumljivega posla, kriminalisti pa so takrat sprožili tudi predkazenski postopek. "Posamezniki bančniki so kot protiuslugo za pridobitev posla zahtevali nedovoljeno denarno nagrado v določeni višini deleža posameznega posla," je v izjavi medijem včeraj pojasnil direktor NPU Darko Majhenič. Pri tem so od strank tako zahtevali od 2000 do 170.000 evrov.

Kot pravi Majhenič, so preiskovalci v dosedanji preiskavi uporabljali tako klasične policijske kot tudi prikrite preiskovalne metode in ukrepe.