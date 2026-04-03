Gospodarstvo

Ena Trumpova izjava v trenutku obrnila smer

Washington, 03. 04. 2026 08.56 pred 25 dnevi 5 min branja 293

Avtor:
Natalija Švab
Donald in Melania Trump

Cene nafte so po novi izjavi ameriškega predsednika Donald Trump znova močno poskočile, finančni trgi pa so reagirali z nervozo. Njegov nastop iz Bele hiše je v nekaj minutah obrnil smer, ki so jo trgi nakazovali še nekaj ur prej.

Besede imajo težo. Ko gre za trge, trditev nedvomno drži. In politiki se tega zavedajo - ali pa bi se vsaj morali. 

Ali gre v primeru Donalda Trumpa za načrtno razburjanje trgov ali pa samo ne more iz svoje kože, v tem trenutku niti ni tako pomembno, saj pač ne gre pričakovati, da bi se nepredvidljivi ameriški predsednik kakor koli spremenil. Je pa zato njegov nastop in njegove posledice, znova opomnik, kako hitro imajo besede posledice v realnem svetu.

Preberi še Iranci: Po več dni ne spimo, zdravil ni. Trump: Še niti začeli nismo

Nafta Brent, globalno merilo cen, je po Trumpovem govoru znova presegla 109 dolarjev za sod, kar pomeni več kot osemodstotno rast. Hkrati so delniški trgi v ZDA, Evropi in Aziji padli, saj vlagatelji niso dobili odgovora, ki so ga pričakovali. Trgi so namreč pričakovali umiritev, dobili pa so eskalacijo.

Še pred govorom so cene nafte padle pod 100 dolarjev za sod. Trgi so pričakovali, da bo Trump nakazal izhod iz konflikta z Iranom ali vsaj časovnico za umirjanje razmer.

Namesto tega je ponovil ostro retoriko in napovedal, da se napadi na infrastrukturo še niti niso dobro začeli. 

Prav odsotnost konkretnega načrta za konec konflikta je bila ključni sprožilec za reakcijo trgov.

In pa seveda dejstvo, da Hormuška ožina ostaja blokirana. Eden ključnih razlogov za rast cen ostaja stanje v Hormuški ožini, skozi katero v normalnih razmerah poteka velik del svetovne trgovine z nafto in plinom.

Po začetku vojne 28. februarja je Iran večinoma ustavil ladijski promet in zagrozil z napadi na tankerje, ki bi poskušali prečkati območje. S tem je bil globalni tok energentov resno moten.

Trump je v govoru sicer dejal, da ZDA ne potrebujejo energije z Bližnjega vzhoda, hkrati pa pozval druge države, naj posredujejo in omogočijo ponovno odprtje poti. A četudi bi držalo, da je ZDA za dogajanje v Hormuški ožini popolnoma vseeno, drugih, ki plačujejo za ameriško-izraelsko vojno z Iranom ne manjka. In vmes sta tudi Evropa in Slovenija. 

Trgi se z reakcijo tudi odzivajo na zdaj že jasno stvar - konflikt se ne bo končal hitro. Alberto Bellorin iz svetovalnega podjetja InterCapital Energy je za BBC dejal, da gre za "jasen odziv na izgubo optimizma glede hitrega premirja". Po njegovih besedah se zdaj zdi, da se razmere ne bodo uredile v tednih, ampak v mesecih. To pomeni, da se je razpoloženje na trgu v zelo kratkem času obrnilo – od pričakovane stabilizacije do scenarija dolgotrajne motnje.

Nafta gor, delnice dol

Ameriški indeks West Texas Intermediate (WTI) je prav tako poskočil in začasno presegel 110 dolarjev za sod. Delniški trgi pa so reagirali negativno.

V Aziji so se razmere hitro obrnile - japonski Nikkei je padel za 2,4 odstotka, južnokorejski Kospi pa za 4,5 odstotka. Tudi v Evropi so indeksi sprva padli, nato pa del izgub nadoknadili, kar kaže na izjemno volatilnost.

Težava pa ni le nafta, ampak tudi infrastruktura, ki dodatno nakazuje dolgotrajne motnje. Po napadih Irana, Izraela in ZDA je bila energetska infrastruktura na območju zaliva poškodovana. Po ocenah strokovnjakov bi lahko njena obnova trajala od tri do pet let. To pomeni, da tudi v primeru konca konflikta dobava energentov ne bi bila takoj normalizirana.

Poleg fizičnih poškodb infrastrukture pa se pojavljajo tudi novi stroški. Po nekaterih ocenah ladje za prehod skozi Hormuško ožino že plačujejo okoli dva milijona dolarjev na prehod. Če bi takšne pristojbine postale stalne, bi to pomenilo dodatno obremenitev za globalni trg energije.

Trump sicer meni, da se bo po koncu konflikta promet skozi Hormuško ožino "naravno odprl". A strokovnjaki opozarjajo, da to ni realističen scenarij v kratkem času. In tako, dokler geopolitika ostaja nepredvidljiva, sunki na trgih postajajo nova normalnost.

Tanker
FOTO: Shutterstock

Trump in trgi

Trumpove izjave na finančne trge seveda ne vplivajo prvič. V zadnjem desetletju se je oblikoval jasen vzorec, politična komunikacija, ki neposredno in v realnem času premika trge. Pri Donaldu Trumpu pa se je večkrat pokazalo, da lahko že ena izjava – ali celo objava – sproži takojšnjo reakcijo.

Ta vpliv je bil tako izrazit, da je investicijska banka JPMorgan leta 2019 razvila celo poseben kazalnik, t. i. "Volfefe index", s katerim je merila, kako njegove objave vplivajo na trg državnih obveznic. Analiza več tisoč njegovih izjav in tvitov je pokazala, da obstaja statistično pomembna povezava med njegovimi besedami in premiki na trgih. 

Najbolj nazoren primer ostaja april 2025, ko je napovedal nove carine, najvišje v več kot stoletju. Reakcija trgov je bila izjemno hitra in brutalna. Indeks S&P 500 je v dveh dneh padel za več kot deset odstotkov, iz trga pa je izginilo približno 5,4 bilijona dolarjev vrednosti. To ni bil postopen padec zaradi slabših gospodarskih podatkov, ampak šok, ki ga je sprožila politična odločitev. Trgovanje je bilo tako intenzivno, da so se sprožili varovalni mehanizmi za omejevanje padcev.

Še bolj zgovoren je primer iz istega obdobja, ko so trgi reagirali na napačno informacijo. Aprila 2025 se je razširila novica, da Trump razmišlja o začasni ustavitvi carin. V nekaj minutah je vrednost globalnih trgov zrasla za približno 2,4 bilijona dolarjev. Ko se je izkazalo, da informacija ne drži, je več kot 2 bilijona te vrednosti skoraj takoj izginilo. Ta epizoda jasno kaže, kako občutljivi so trgi na signale – ne le na odločitve, ampak tudi na govorice.

Podoben vzorec smo videli že v času pandemije leta 2020. Trumpov nagovor o prepovedi potovanj iz Evrope je prišel v trenutku, ko so trgi iskali pomiritev. Namesto tega je negotovost še povečal. Ameriški indeksi so se po govoru močno znižali, Dow Jones je izgubil skoraj deset odstotkov vrednosti v enem dnevu. 

Skupni imenovalec vseh teh primerov je jasen. Trgi ne reagirajo primarno na dejstva, ampak na pričakovanja. Ko se spremeni predstava o prihodnosti, recimo o vojni, trgovini, regulaciji ali obrestnih merah, se spremeni tudi vrednotenje tveganja. 

Pri Trumpu je ta mehanizem še izrazitejši, ker pogosto komunicira brez jasnih časovnic ali konkretnih načrtov. To ustvarja dodatno negotovost. Če trg ne ve, ali se bo konflikt stopnjeval ali umiril, ali bodo carine uvedene ali ne, ali se bodo dobavne verige zaprle ali odprle, reagira z najosnovnejšim refleksom zmanjšanjem tveganja.

ActiveS
04. 04. 2026 08.28
Nekam malo novic je zadnje čase o Ukrajini? Kam so pa izginile novice o nagradi za mir?
ActiveS
04. 04. 2026 08.23
Neprišteven starček gre po poti Bidena. Zdaj bo dobil nagrado za mir 🤣
petb
03. 04. 2026 20.14
Melanija pa se spogleduje z roboti. Umetno pokončni, trdni in inteligentni.
Kostorog
03. 04. 2026 21.53
In na voljo v vsakem trenutku dneva.
Xxdproxx
03. 04. 2026 18.35
hvala bogu da so iranci sestrelili eno letalo od teroristov
Rafael Kramar
03. 04. 2026 16.26
Bravo Trump! Nič narobe, če se svet nauči malo reda!!
Mukec
03. 04. 2026 16.14
Haha, en prdec star pljune pa nafta 3€, če se počoha po ri.ti pa 2€. Delnice, kripto, denar, zlato vse isti n.a.t.e.g
Rains
03. 04. 2026 15.04
Trump je absolutno brez kredibilnosti. Mislim, da mu niti hard-core podporniki ne verjamejo več kar tako na lepe oči.
afna
03. 04. 2026 19.39
Če bi moje besede imele vpliv na trge, tako kot od “pomaranče” ti garantiram, da v enem mescu nardim konkretno vsoto čistega profita na borzah. Sedaj pa naredi analizo vseh izjav, pa malo poglej kaj se je potem dogajalo na trgih in boš razumel, da je bistvo vsega čisto nekje drugje.
mojcd
03. 04. 2026 14.57
Kako lahko svet sploh se verjame tej oranzni opici ki dela vse za insajdrsko trgovanje?
Cupko
03. 04. 2026 14.55
Verjetno se bo kmalu našel kdo, ki ga bo rešil vseh muk in težav
Maček
03. 04. 2026 14.40
V Velikih Laščah takim kot je Trump, pa naš župan, pa za par svetnic pravimo, da so naravno neumni. Tu ni pomoči.
kunccix
03. 04. 2026 14.22
On je podal izjavo, ki je niti ne razume, saj je na nivoju 3 letnega otroka. Vse kar izusti, mu pripravijo svetovalci, kar pa pove nerazumljivo, pa mu se zgodi v tej oranžni glavi. Skratka, Biden je bil že malo senilen, ta je pa povrhu še maloumen
ivan ivanović
03. 04. 2026 14.21
Trump začel vojno ker mu Loomerca ni dobro zmasirala prostate pa sta potem z Bibijem imela žlehten pogovor. Zdej pa imamo...pa šr zmagat ne zna. Hvala za svetovno krizo, starček
Wolfman
03. 04. 2026 14.18
Kako pa kaj ameriške vojaške baze po Bližnjem vzhodu? Samo vprašam, kdo dejansko je že v kameni dobi?
SloButale
03. 04. 2026 14.16
Tip je preprosto... cenzura.... do podna. Taki NIKOLI ne bi smeli priti niti blizu možnosti upravljanjanja katerekoli države. Tukaj ne zdrži več nobeno iskanje opravičil. Padejo vse razlage. Tip je enostavno...
optimist11
03. 04. 2026 14.15
Pa to je najlepši dokaz kako se delajo norca iz nas in nas lupijo , oni pa na račun notranjih informacij nesramno bogatijo. A mora res priti do svetovne vojne, da se vse uniči in potem začne znova?
deratizacija
03. 04. 2026 14.12
Le kako je prišel Hitler na oblast in zakuhal drugo svetovno vojno?!
lusma00
03. 04. 2026 14.18
Tako kot oranžni neuravnovešenec
Kostorog
03. 04. 2026 14.11
Še vsepovsod kjer so se kavboji šli mirovniške misije so spizdili in pustili razdejanje za seboj, zadnji čas da tudi njih spet nekdo nauči pameti, bojim se da bodo Iranci njih vrnili v kameno dobo.
RUBEŽ
03. 04. 2026 14.04
Kdaj bodo njegovi državljani spregledali, kaj so volili?
Potouceni kramoh
03. 04. 2026 14.15
Saj so že.Sam dela po Janezovem sistemu iz časa korone in državljane pretepa in poliva s solzilcem
Wolfman
03. 04. 2026 14.03
Pazite na lastne otroke. Resnično skrbno pazite na njih pred takšno pedofilsko pošastjo ter vojnim kriminalcem in dobičkarjem.
lokson
03. 04. 2026 14.02
Orto levičarstvo, je najnižja poznana intelektualna oblika življenja na zemlji. Ameba, je presežek v vseh pogledih.
sbštajerec
03. 04. 2026 19.09
Pa ti si tudi presežek!
Veselje v Celju: Rudi Požeg Vancaš drugič postal oče
Poporodno izpadanje las: kaj je normalno in kako si pomagati
Imena, ki bodo v Sloveniji popularna čez 5 let
Srčen poklon Dejana Vunjaka očetu, ki bi danes praznoval 64 let
Zaljubila sta se v šovu, tako je videti njuno življenje danes
Kavbojke, ki se nepričakovano vračajo nazaj v modo
Tako je Melania Trump pozdravila kralja Karla
Njo ljubi sin Branka Đurića
Prehrana, življenjski slog in rak: kaj pravi znanost in zakaj so novi nikotinski izdelki posebej nevarni
Kaj pomeni, če se prebujate med 3. in 5. uro zjutraj?
Etični vidiki in tveganja ekstremnih estetskih posegov - so res tako nedolžni?
Kaj se zgodi, če po obroku sedite več kot eno uro
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
Med bolniško po otroka ali v trgovino? Ja ali ne?
Je to res mama treh otrok? Zvezdnica navdušila z vrhunsko formo
Vonj po cigaretah v avtu: kako ga popolnoma odstraniti s preprosto metodo
Je to razlog, da ima Ronaldo pri 41 letih takšno telo? Izločil je eno živilo
Govoriš v prazno? Občutek prezrtosti in kako ga premagati
'Mene bi kap': posnetek modrasov sprožil val strahu
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
5 napak pri čiščenju, ki lahko škodujejo vašim hišnim ljubljenčkom
Zakaj vaš dom smrdi – in kako to za vedno odpraviti
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Slovenska čokoladna zgodba, ki osvaja že desetletje
Hiter prigrizek za prvomajske dni, ki bo navdušil obiske
7 okusnih kosil, ki jih bomo z veseljem kuhali za prvomajske praznike
Kmetija
Verstappen: Po svoji poti
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
