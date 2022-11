Energetika Ljubljana pocenila daljinsko ogrevanje, kakšne so cene drugod?

Do konca letošnjega leta bodo položnice za tiste Ljubljančane, ki se daljinsko ogrevajo, nekoliko nižje. "Znižali smo ceno energije za potrebe daljinskega ogrevanja z 91 € na megavatno uro 79€ za megavatno uro," je pocenitev komentiral tehnični direktor pri Energetiki Ljubljana Marko Argež. A kaj to pomeni v praksi?

Za lastnike 70 kvadratnih metrov velikega stanovanja z daljinskim ogrevanjem, bodo mesečni stroški ogrevanja približno 84 evrov, kar pomeni 11-evrski prihranek. Nekoliko bolj bo pocenitev opazna na položnicah hiš. Račun za ogrevanje 200 kvadratnih kilometrov velike hiše bo nižji za približno 37 evrov, stroški ogrevanja bodo tako padli na 295 evrov. A kljub temu so nove cene še vedno primerljive z lanskimi oziroma celo nekoliko višje.

Ob tem so na Energetiki Ljubljana povedali še, da pocenitev ni povezana z vladnimi ukrepi in da so se zanjo odločili zaradi padca cene kuponov z onesnaževanjem ogljikovega dioksida, letne uskladitev stroškov s pričakovanimi variabilni prihodki in opustitev uporabe zemeljskega plina. Zanje je glavni energent postal indonezijski premog.

Kakšne so cene drugod po Sloveniji?

Bistveno dražji kot v Ljubljani so ogrevalni sistemi v Postojni, na Ptuju in v Trbovljah. A ceneje kot v Ljubljani je denimo v Murski Soboti, Celju in Mariboru, kjer kot pravijo na tamkajšnji energetiki, cen, tako kot v prestolnici, ne morejo spreminjati, saj so odvisni od cene zemeljskega plina.