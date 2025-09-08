Energetska kriza postaja stara zgodba

Predsedniki Severne Koreje, Kitajske in Rusije želijo drugačno svetovno ureditev. A kdo ima največjo gospodarsko moč? Gospodarstvo bo še bolj zaživelo, če centralna banka zniža obrestne mere. To pomeni, da bo denar bolj poceni. Za tehnološko revolucijo potrebujemo tudi ugodno ceno energentov. Nafta in plin sta že več mesecev poceni. Energetska kriza je zgodba preteklosti.