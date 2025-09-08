Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujina GospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Gospodarstvo

Energetska kriza postaja stara zgodba

Ljubljana, 08. 09. 2025 18.56 | Posodobljeno pred 11 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Adi Omerović
Komentarji
5

Predsedniki Severne Koreje, Kitajske in Rusije želijo drugačno svetovno ureditev. A kdo ima največjo gospodarsko moč? Gospodarstvo bo še bolj zaživelo, če centralna banka zniža obrestne mere. To pomeni, da bo denar bolj poceni. Za tehnološko revolucijo potrebujemo tudi ugodno ceno energentov. Nafta in plin sta že več mesecev poceni. Energetska kriza je zgodba preteklosti.

finančni svet
KOMENTARJI (5)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Sixten Malmerfelt
09. 09. 2025 19.09
+4
Kitajci se bodo poceni greli! Mi pa za 4000 $ na leto, od plina jenijev in kurilca!
ODGOVORI
4 0
MathewM
08. 09. 2025 21.20
+6
Denar, kot ga danes poznamo sam po sebi ne naredi absolutno nič, saj je tudi narejen iz nič. Problem, ki ga imamo na zahodu je, da ničesar realnega ne moremo več ponuditi preostalemu svetu. Tehnološko so nas dohiteli, po znanju tudi, naravnih virov nimamo, pretresljivo delavni nismo, proizvajamo zelo malo, naše politično-družbene ureditve ne želi nihče, saj smo tudi tu zabredli. Imamo pa veliko izzivov, predvsem demografskih, saj se nam zaradi desetletih zanemarjanja osnovne celice družbe (družina) stara populacij, z naslednjim letom pa, kljub vsem priseljevanju, celo krči. Zahod bo v naslednjih letih doživel zaton, kot so ga vse civilizacije pred nami.
ODGOVORI
6 0
nekodnas
12. 09. 2025 20.51
-1
Osebno polagam vse upe v kmetijstvo, živinorejo, vrtičkarje, kar se hrane tiče, v energetiki pa v hidrocentrale za proizvodnjo štroma , pri ogrevanju pa računam na drva in ponovno odpiranje že zaprtih rudnikov premoga .Vrnili se bomo kar se načina in " luksuza" življenja kakšnih 50 let nazaj ( se resetirali) in od tam začeli na novih osnovah ponovno počasi, skromno " rasti "..
ODGOVORI
0 1
proofreader
08. 09. 2025 19.40
+2
Ja pajade. Brezposelnost pa se povečuje.
ODGOVORI
3 1
Sixten Malmerfelt
09. 09. 2025 19.10
-1
v keudru na Trstenjakovi....
ODGOVORI
0 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256