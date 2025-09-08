Gospodarstvo
Energetska kriza postaja stara zgodba
PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Predsedniki Severne Koreje, Kitajske in Rusije želijo drugačno svetovno ureditev. A kdo ima največjo gospodarsko moč? Gospodarstvo bo še bolj zaživelo, če centralna banka zniža obrestne mere. To pomeni, da bo denar bolj poceni. Za tehnološko revolucijo potrebujemo tudi ugodno ceno energentov. Nafta in plin sta že več mesecev poceni. Energetska kriza je zgodba preteklosti.
