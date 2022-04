E.ON Ljubljana ne bo več dobavljal električne energije in plina v Sloveniji

Odločitev o prekinitvi dobave je sledila postopku prodaje družbe v drugi polovici lanskega leta, ki zaradi izrednega razvoja dogodkov in izjemne volatilnosti energetskega trga ni bil izpeljan, so zapisali v današnjem sporočilu za javnost.

Pojasnili so, da odločitev ni bila lahka. "Na žalost so bile vse druge možnosti izčrpane, analiza poslovanja in vse napovedi gibanja cen elektrike in zemeljskega plina v Evropi so pokazale, da dolgoročno poslovanje na slovenskem trgu v obsegu, kot ga imamo, za našo družbo ni več poslovno vzdržno," je dejal direktor družbe Thomas Romuald Sichla.

Družba je odjemalce o prenehanju dobave že obvestila in jih pozvala k menjavi dobavitelja obeh energentov, da bi se izognili novim, višjim cenam in izgubi dobave.

"Vsem svojim odjemalcem bomo nudili vso podporo in pomoč, ki jo bodo potrebovali, saj želimo, da imajo s tem čim manj težav in da bo postopek menjave potekal nemoteno," je zagotovil Sichla.