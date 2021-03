Epidemija covida-19 oklestila poslovanje Petrola

Prilagojeni kosmati dobiček (prilagojeni EBITDA) skupine je bil lani za deset odstotkov manjši kot v 2019 in je dosegel 426,9 milijona evrov. Padec je posledica nižje prodaje proizvodov iz nafte zaradi ukrepov omejevanja gibanja zaradi pandemije in padca gospodarske aktivnosti. EBITDA je znašal 166,6 milijona evrov, kar je 15 odstotkov manj kot v 2019 in primerjalno boljše od glavnih tekmecev v regiji, so danes sporočili iz Petrola.

Skupina Petrol je lani predvsem zaradi slabše maloprodaje prodala tri milijone ton proizvodov iz nafte oziroma 19 odstotkov manj kot leto prej. Prodala je 148.800 ton utekočinjenega naftnega plina (–16 odstotkov), 19,9 teravatne ure elektrike in 27,2 teravatne ure zemeljskega plina.