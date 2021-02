Epidemija in vreme poskrbela za klavrno smučarsko sezono

Slovenija je rdeča, zaradi česar bi se lahko po celotni državi odprla smučišča. Vendar pa je slaba vremenska napoved odnesla sneg in smučišča bodo tako tudi v goriški regiji in jugovzhodni Sloveniji očitno še naprej samevala. Do zdaj je epidemija žičničarjem odnesla okoli 90 odstotkov prihodkov v primerjavi s prejšnjimi leti. Upanje sicer umre zadnje, pravijo žičničarji, a meseci, ki so naklonjeni zimskim športom, se bodo kmalu iztekli.

