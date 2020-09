Epidemija zaustavila prodajo stanovanj, kljub temu skok cen nepremičnin

Cene novih stanovanjskih nepremičnin, torej novih stanovanj in novih družinskih hiš skupaj, so se v drugem četrtletju glede na prejšnje četrtletje v povprečju zvišale za 7,1 odstotka, je danes objavil državni statistični urad.

Cene novih stanovanj so se po 0,3-odstotnem padcu v prvem četrtletju opazno zvišale, in sicer za 7,5 odstotka. Tudi cene novih družinskih hiš so se glede na prejšnje četrtletje zvišale (za 2,6 odstotka).

Cene rabljenih stanovanjskih nepremičnin so se na ravni celotne Slovenije v drugem četrtletju v primerjavi s prejšnjim četrtletjem v povprečju zvišale za 1,4 odstotka. Cene rabljenih stanovanj so se zvišale za 1,6 odstotka, cene rabljenih družinskih hiš pa za en odstotek.

Cene stanovanjskih nepremičnin so bile v drugem četrtletju na letni ravni v povprečju višje za 5,2 odstotka. Najbolj so se zvišale cene novih družinskih hiš (za 23,6 odstotka) in rabljenih stanovanj zunaj Ljubljane (za 7,8 odstotka), opazno znižale pa so se cene rabljenih stanovanj v Mariboru (za 1,2 odstotka).