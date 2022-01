Na borzo prihaja prva slovenska zasebna družba

Družbo Equinox nepremičnine vodi Matej Rigelnik, ki se je lani avgusta na skupščini zavzel za čim hitrejšo uvrstitev delnic na Ljubljansko borzo. Želja je bila, da bi se to zgodilo do jesenskega enakonočja, 22. septembra, a kot so danes sporočili iz družbe, je Agencija za trg vrednostnih papirjev postopek za uvrstitev delnic v trgovanje na organiziranem trgu potrdila prejšnji četrtek.

Družba zdaj izvaja vse potrebne postopke za vstop na Ljubljansko borzo, natančen datum začetka trgovanja z njenimi delnicami pa bodo sporočili v petek na novinarski konferenci. "S tem bo Equinox postal prva slovenska zasebna družba, katere delnice bodo kotirale na borzi," so sporočili iz družbe, kjer uvrstitev na borzo vidijo kot pomemben mejnik, s katerim se odpira nov naložbeni razred, ki ponuja nove možnosti za plemenitenje sredstev najširšemu krogu vlagateljev na našem trgu.

Equinoxov portfelj trenutno temelji na hotelskih nepremičninah (GH Union, uHotel, Hotel Lev in The Fuzzy Log), kar je približno 80 odstotkov, ostalo so štiri poslovne nepremičnine (Kompas, Nomago, Modna hiša in Delo), vse pa so v središču Ljubljane. Delničarji družbe Union Hoteli so oddelitev nepremičnin in opreme na novoustanovljeno družbo Equinox nepremičnine potrdili na skupščini 23. marca lani. Na družbi Union Hoteli sta medtem ostali dejavnosti hotelov in gostinstva, sama pa se je preimenovala v Union Hotels Collection.

Po Rigelnikovih besedah si želijo portfelj razpršiti tudi na druge segmente nepremičninskega trga, vključno s stanovanjskimi nepremičninami. "Ideja je, da v petih letih pridemo do bolj uravnotežene strukture portfelja, ki ne bo izpostavljen le hotelskemu delu, ker verjamemo, da lahko s tem vlagateljem dolgoročno zagotovimo boljše razmerje med donosnostjo in predvsem tveganjem," je dejal lani avgusta na novinarski konferenci v Ljubljani.

Največji delničar družbe Equinox nepremičnine je trenutno ljubljanski Axor holding, ki je lani jeseni sporočil, da vodi postopek nezavezujočih pogajanj z morebitnimi ponudniki za nakup svojega deleža. Po podatkih aplikacije Erar ima v lasti še vedno 75,52 odstotka delnic. Sledita Kapitalska družba (18,75 odstotka) in Union Hotels Collection (1,62 odstotka).