ESS se zaradi vladnih kršitev ni opredelil do predlagane udeležbe delavcev pri dobičku

Kot je za STA danes pojasnil glavni izvršni direktor Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) Mitja Gorenšček, je vlada s potrditvijo zakona mimo ESS kršila pravila o delovanju sveta, pa tudi petkov dogovor na ESS, da bodo predlagane rešitve pred potrjevanjem na dopisni seji obravnavali socialni partnerji.

Dopisna seja ESS se je sicer začela v torek dopoldne in končala danes ob 10. uri, vlada pa je predlog zakona potrdila že v torek na terenski seji v Hrastniku.

Delodajalske organizacije so v današnji skupni izjavi pojasnile, da bi bilo odločanje na dopisni seji ESS v teh okoliščinah brezpredmetno, izid glasovanja delodajalske strani namreč ne bi mogel vplivati niti na vsebino predloga niti na nadaljnji potek zakonodajnega postopka.

"Sodelovanje v glasovanju bi imelo zgolj formalni značaj, brez dejanskih pravnih ali vsebinskih učinkov," so zapisali v reprezentativnih delodajalskih organizacijah.

"Delodajalska stran na podlagi navedenega ocenjuje, da bi bilo glasovanje v takšnih okoliščinah v nasprotju z namenom in funkcijo socialnega dialoga ter s temeljnim poslanstvom ESS kot posvetovalnega telesa, katerega smisel je pravočasno in vsebinsko vplivati na pripravo zakonodajnih rešitev. Ker nam zaradi kršitve pravil ESS ta možnost v konkretnem primeru de facto ni bila več dana, se glasovanja nismo udeležili," so sklenili.

Ob vladno kršenje pravil se je v odzivu za STA že v torek obregnil tudi predsednik Konfederacije sindikatov Slovenije Pergam Jakob Počivavšek. Danes je potrdil, da tudi sindikalna stran na dopisni seji o predlogu zakona ni glasovala.