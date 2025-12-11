Svetli način
ESS se zaradi vladnih kršitev ni opredelil do predlagane udeležbe delavcev pri dobičku

Ljubljana, 11. 12. 2025 15.31 | Posodobljeno pred 1 uro

STA , K.H.
Ne delodajalci ne sindikati na dopisni seji Ekonomsko-socialnega sveta niso glasovali o predlogu zakona o udeležbi delavcev pri dobičku. Na obeh straneh so izpostavili, da bi bilo to, potem ko je vlada predlog v torek že potrdila, nesmiselno, in ponovili, da taka praksa pomeni kršenje pravil o delovanju ESS.

Kot je za STA danes pojasnil glavni izvršni direktor Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) Mitja Gorenšček, je vlada s potrditvijo zakona mimo ESS kršila pravila o delovanju sveta, pa tudi petkov dogovor na ESS, da bodo predlagane rešitve pred potrjevanjem na dopisni seji obravnavali socialni partnerji.

Dopisna seja ESS se je sicer začela v torek dopoldne in končala danes ob 10. uri, vlada pa je predlog zakona potrdila že v torek na terenski seji v Hrastniku.

Delodajalske organizacije so v današnji skupni izjavi pojasnile, da bi bilo odločanje na dopisni seji ESS v teh okoliščinah brezpredmetno, izid glasovanja delodajalske strani namreč ne bi mogel vplivati niti na vsebino predloga niti na nadaljnji potek zakonodajnega postopka.

"Sodelovanje v glasovanju bi imelo zgolj formalni značaj, brez dejanskih pravnih ali vsebinskih učinkov," so zapisali v reprezentativnih delodajalskih organizacijah.

"Delodajalska stran na podlagi navedenega ocenjuje, da bi bilo glasovanje v takšnih okoliščinah v nasprotju z namenom in funkcijo socialnega dialoga ter s temeljnim poslanstvom ESS kot posvetovalnega telesa, katerega smisel je pravočasno in vsebinsko vplivati na pripravo zakonodajnih rešitev. Ker nam zaradi kršitve pravil ESS ta možnost v konkretnem primeru de facto ni bila več dana, se glasovanja nismo udeležili," so sklenili.

Ob vladno kršenje pravil se je v odzivu za STA že v torek obregnil tudi predsednik Konfederacije sindikatov Slovenije Pergam Jakob Počivavšek. Danes je potrdil, da tudi sindikalna stran na dopisni seji o predlogu zakona ni glasovala.

Preberi še GZS za zakon o udeležbi delavcev pri dobičku, a s spremembami

Tudi reprezentativne sindikalne centrale so danes pripravile skupno izjavo, v kateri so njihovi predstavniki povzeli, da razlog za vzdržanje pri glasovanju niso resnejši vsebinski zadržki, "temveč kršitev dogovorjenega postopka obravnave in sprejemanja zakona ter kršitve pravil o delovanju ESS, saj je vlada predlog zakona sprejela, še preden bi se socialni partnerji lahko o njem izrekli".

Vlada je po njihovih navedbah s tem sporočila, "da je mnenje socialnih partnerjev dejansko ne zanima". "Zato je vzdržanje pri glasovanju naš protest proti tovrstnemu nesprejemljivemu ravnanju vlade," so zapisali.

Sicer pa tako v gospodarstvu kot v sindikatih vsebino predloga podpirajo.

Gre za korak v pravo smer, so v sredo ocenili v GZS. Ob tem pa so pozvali, naj se v parlamentarnem postopku v predlogu omili nekatere predlagane izključitvene pogoje, ki onemogočajo koriščenje davčne ugodnosti. Med njimi so minimalna rast povprečne plače v podjetju, ki mora biti višja kot v zasebnem sektorju, izplačilo dobička po denarni shemi v dveh obrokih in pa izključevanje z izplačevanjem nagrade za poslovno uspešnost, so povzeli. Ob omilitvi teh pogojev bi se za tovrstno nagrajevanje zaposlenih odločilo več podjetij, verjamejo.

"Podpiramo namero povečanja vključenosti zaposlenih v sheme delitve dobička in pozdravljamo napor, ki je bil vložen v uskladitev predloga zakona ter varovalke, ki so bile vključene v zakon z namenom preprečitve prelivanja plač v druge oblike prejemkov in davčnega optimiziranja," pa so v današnji skupni izjavi navedli predstavniki delojemalcev.

ESS udeležba pri dobičku delavci podjetje
KOMENTARJI (17)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
jank
11. 12. 2025 17.14
+3
Škoda, da se je s tem zakonom čakalo tako dolgo. V praksi solastništvo že deluje in iz lastnih izkušenj trdim, zelo uspešno in je zelo motivacijsko za zaposlene. Ta zakon tudi pospešuje soudelžbo vseh zaposlenih na dobičku. Seveda poneumljeni v tem zakonu vidijo hudiča v obliki socializma in samoupravljanja.
ODGOVORI
3 0
JApajaDAja
11. 12. 2025 16.54
-1
bo treba k prebiliču na "politično kavo".....
ODGOVORI
0 1
Misika1967
11. 12. 2025 16.46
-2
Jansistom tece voda v grlo,ne pozabite gdo nas je za zapiral,gostilne,frizerji,trgovine,vse male obrt vse je zaprl delil korona dodatke nas zapufal za 10 miljard,polival in preganjal lasten narod,zapiral sole da imajo otroci se danes posledice. To je tiran,diktator kdo si zeli kaj taksnega??? Koliko podjetij je propadlo zaradi njega,sam zlodej naj je vladal. Nikoli vec jansa.
ODGOVORI
4 6
lakala28
11. 12. 2025 17.17
Dober komentar, če se kletni troli z minusi tako pridno fočkajo pod njim. Lepo da berete, škoda ker nočete razumeti.
ODGOVORI
0 0
Vakalunga
11. 12. 2025 16.36
+4
V Bolgariji so morali zapustiti vladavino, ker o hoteli imeti tak PROPRAČUN KOT GA JE SPREJEL GOLOB..še Bolgari imajo več pameti kot Slovenci..
ODGOVORI
7 3
enapi
11. 12. 2025 16.51
-2
Prežvečena čungalunga.
ODGOVORI
1 3
lakala28
11. 12. 2025 17.19
A bolnikovih 12 milijard pufa in 1 zapravljena privarčevana milijarda, kar je bolnik spičil za NIČ med 2020 in 2022, je bil pa balzam za javne finance, a ne? Aleluja, škoda če ne bi imeli bolnika na vladi vsake toliko.
ODGOVORI
0 0
bu?e24 1
11. 12. 2025 17.19
A ni zato ker nočejo evra
ODGOVORI
0 0
Sirhakel7
11. 12. 2025 16.30
+4
Jaz bom samo malo popravil Einsteinov rek. Samo dve stvari na svetu sta neskončni, vesolje in Golobove neumnosti. Ampak za vesolje nisem čisto siguren.
ODGOVORI
6 2
lakala28
11. 12. 2025 17.20
Če bi to držalo, potem ne smemo mimo bolnikovega kriminala, ne le neumnosti. Torej poleg vesolja je tudi bolnikov kriminal brezmejni. Baje Einstein o vesolju ni bil povsem prepričan.
ODGOVORI
0 0
Vakalunga
11. 12. 2025 16.17
+4
750 takih ali drugačnih socialističnih inštitutov, strank, nevladnikov, priseskov, parazitov zbornic.. se v Sloveniji ukvarja s tuji Firmo, tujim zaslužkom in tujim denarjem..Ostali pa vedo da ti nosijo ime LEVAKI ( LENUHI ) katerim vedno zmanjka tujega denarja..vse česar se lotijo propade, drek rata in s seboj potegnejo celo državo ali narod.
ODGOVORI
7 3
Rafael Kramar
11. 12. 2025 16.16
+5
Abezjani komunajzarski ne spoštujejo ničesar!
ODGOVORI
6 1
Uporabnik1921539
11. 12. 2025 16.11
+6
tako noro obdavcena delitev dobicka,kot je v Sloveniji naravnost sili kastnike,da tega ne naredijo.Pol morajo dat za davek.Se pravi,da ce mi zeli lastnik izplacati eno neto placo dobicka,mora dati se eno Robertu,ki ni naredil absolutno nic za ta denar.To je svetovni unikum
ODGOVORI
7 1
proofreader
11. 12. 2025 16.10
+3
Golob je veliki diktator. STA je sicer javila, da je bilo vse usklajeno. Kako potem še zaupati takim virom informacij?
ODGOVORI
6 3
JApajaDAja
11. 12. 2025 16.59
+1
sta je verodostojen....jim je asta porihtala 2.5 mio in kritje morebitne izpade dohodka, če zmanjka oglaševalcev....pa večen obstoj jim tudi zagotavlja....
ODGOVORI
1 0
Darko32
11. 12. 2025 15.56
+7
Nehajmo z tem in še naprej terati ideologijo boljševikov, kjer so bili v upravljanju komunisti. Prav ti so se drli, da so avangarda delavskega razreda in drugi, kateri so izražali korektno in dolgoročno pripombo pa so jih diskvalificirali tudi tako, da so jih navadno razglašli za pijančke in z pomočjo zdravnikov spravljali v norišnice. Tako so obvladovali to področje. Videli smo kam je to pripeljalo. Sam pravim, da naj se delavca pošteno nagradi za njegovo delo in sočasno podjetje nagradi, če spoštuje varnsot in z dravje pri delu in ne proizvaja zaradi slabih delovnih pogojev invalide. Tista delovna mesta, kjer po določeni starosti je sedaj že veliko invalidov pa se prekategorizira in uvede tako imenovano benificirano dobo. Podjetje plačuje v pokojninsko blagajno več za dotične delavce in soačsno rešimo tudi to področje pokojninske blagajne za te delavce. Sedaj pa bi ti luzerji radi meglo mešali in seveda polnili si žepe. Proizvdnja in razvoj pa trpeli. Vse so pokazali do sedaj, k oso spravil ivse v maloro in prav ti so bili zraven pri uničevanju. VIdim, da bomo spet vse spravil ip ozaslugi teh v maloro in spiralni zlom ekonomije.
ODGOVORI
7 0
zmerni pesimist
11. 12. 2025 15.52
+6
Ej golob česar se lotiš ti ne rata
ODGOVORI
8 2
