ETSC: Evropske ceste bodo preplavili nevarni ameriški poltovornjaki

"Sporazum o vzajemnem priznavanju standardov EU in ZDA na področju avtomobilov bo terjal življenja na evropskih cestah," pravijo v Evropskem svetu za varnost prometa. Nedavno dosežen okvirni trgovinski dogovor po njihovem namreč pomeni konec doslej omejenemu in reguliranemu uvozu ameriških vozil, ki ne izpolnjujejo evropskih zahtev glede varnosti. "Evropi grozi, da jo bodo preplavili preveliki in za druge udeležence v prometu nevarni ameriški poltovornjaki," poudarjajo.

EU in ZDA sta minuli teden objavili skupno izjavo o transatlantski trgovini in naložbah, v kateri navajata, da Združene države Amerike in Evropska unija v zvezi z avtomobili "nameravajo sprejeti in si medsebojno priznati standarde". Da je z vzajemnim priznavanjem standardov za vozila z ZDA Evropska unija s tem glede varnosti v cestnem prometu "pomahala z belo zastavico", meni Antonio Avenoso, izvršni direktor Evropskega sveta za varnost v prometu (ETSC)."To ni tehnična podrobnost. Je politična odločitev, ki daje prednost trgovanju pred reševanjem življenj," je jasen. "Obvezne evropske zahteve glede tehnologij, ki rešujejo življenja – kot so samodejno zaviranje v sili, asistenca za vožnjo znotraj pasu in zaščita pešcev, so naše avtomobile naredile varnejše, ceste pa manj smrtonosne. Ameriški predpisi ne zahtevajo nič od tega," razlaga. "Dovoljenje za uvoz ameriških vozil na evropski trg na podlagi medsebojnega priznavanja standardov je izdaja vodilnega položaja Evrope na področju varnosti in bo stalo življenja," poudarja. "Evropi zdaj tako grozi, da jo bodo preplavili preveliki in premalo regulirani ameriški poltovornjaki in športni terenci – vozila, ki so težja, nevarnejša za voznike drugih avtomobilov, pešce in kolesarje ter nikakor ne ustrezajo evropski viziji varnejše in bolj trajnostne mobilnosti," je kritičen.

Naj zavrnejo medsebojno priznavanje varnostnih standardov vozil, kot je to nedavno v trgovinskem sporazumu z ZDA storila Japonska, so evropske pogajalce sicer pozvali že pred časom. ETSC je skupaj z osmimi drugimi organizacijami julija v skupni izjavi posvarila pred ponovitvijo tega scenarija na evropskih tleh, ki ameriškim avtomobilom dovoljuje vstop na japonski trg brez izpolnjevanja varnostnih zahtev, kot je na primer testiranje trkov. Kot so dodali, ameriški standardi na splošno namreč veljajo za precej manj stroge od splošne varnostne uredbe EU za nova vozila. Evropska komisija je v odgovor na pomisleke že maja sicer zatrjevala, da "varnostni in okoljski standardi EU niso predmet pogajanj". V uradnem pismu ETSC in sorodnim organizacijam je Komisija navedla, da bodo vsi pogovori z ZDA omejeni na "administrativno olajšanje postopkov ugotavljanja skladnosti", kot je delno priznavanje rezultatov testov, kadar so varnostne in emisijske zahteve enake. Evropski Svet za varnost prometa je nato znova poudaril pomen stalnega nadzora in dodal, da lahko le popolna skladnost z evropskimi postopki homologacije zagotovi varnost vozil na evropskih cestah.

Kaj je navedeno v trgovinskem dogovoru med EU in ZDA?

Združene države Amerike in Evropska unija se zavezujejo sodelovanju pri zmanjševanju ali odpravi carinskih ovir, izhaja iz 8. točke objavljenega Okvirnega sporazuma o vzajemni, pravični in uravnoteženi trgovini. Kar zadeva avtomobile, nameravajo ZDA in EU sprejeti in si medsebojno priznati standarde. "Sodelovanje pri standardih ima ključno vlogo pri krepitvi čezatlantskega trga," sta v skupni izjavi, objavljeni na spletnih straneh Evropske komisije sporočili obe strani. "Evropska unija in Združene države Amerike se zavezujejo k izboljšanju možnosti za tehnično sodelovanje med organizacijami za razvoj standardov s sedežem v EU in ZDA s ciljem opredeliti in razviti standarde za čezatlantski trg v ključnih sektorjih skupnega interesa. Združene države Amerike in Evropska unija se zavezujejo k olajšanju ugotavljanja skladnosti, da bi zajeli dodatne industrijske sektorje," še navajajo.

