EU Applu in Meti naložila večstomilijonski globi

Obenem potrošniki ne morejo v celoti izkoristiti alternativnih in cenejših ponudb, ker Apple razvijalcem aplikacij preprečuje, da bi potrošnike neposredno obveščali o njih.

Evropska komisija je ugotovila, da Apple ne izpolnjuje te obveznost i. "Zaradi številnih omejitev ki jih je uvedel Apple, razvijalci aplikacij ne morejo v celoti izkoristiti prednosti alternativnih distribucijskih kanalov izven trgovine App Store," so zapisali v današnjem sporočilu za javnost.

Skladno z evropskim aktom o digitalnih trgih bi morali imeti razvijalci aplikacij, ki svoje aplikacije distribuirajo prek Applove trgovine za aplikacije App Store, možnost, da uporabnike brezplačno obveščajo o alternativnih ponudbah, ki se nahajajo izven Applove trgovine, jih vodijo do teh ponudb in jim omogočijo nakupe.

Po mnenju komisije Applu ni uspelo dokazati, da so te omejitve potrebne in sorazmerne.

Apple mora v okviru današnje odločitve Bruslja odpraviti omejitve usmerjanja uporabnikov na alternativne ponudbe izven trgovine App Store. Podjetju je komisija obenem naložila plačilo 500 milijonov evrov visoke globe, ki "upošteva težo in trajanje kršitve", so pojasnili.

Bruselj je obenem danes zaključil ločeno preiskavo proti Applu zaradi ukrepov, ki bi lahko končnim uporabnikom omejevali svobodno izbiro storitev v operacijskem sistemu iOS. Kot so v ločenem sporočilu zapisali na komisiji, so se za zaključek preiskave odločili na podlagi "konstruktivnega dialoga" z Applom.

Kot so ugotovili v Bruslju, je Apple poenostavil postopek izbire privzetega spletnega brskalnika in postopek spreminjanja privzetih nastavitev za klice, sporočila, tipkovnice, upravljavce gesel in prevajalnike na pametnih telefonih iphone.

Prav tako lahko zdaj uporabniki odmestijo več Applovih aplikacij, ki so na telefonih nameščene vnaprej, kot je spletni brskalnik Safari, so pojasnili na komisiji.

Apple pa po oceni komisije ne izpolnjuje obveznosti iz akta o digitalnih trgih, da mora na napravah z operacijskem sistemom iOS omogočiti distribucijo aplikacij prek drugih možnosti, kot je zgolj App Store.

"Razvijalci, ki želijo v sistemu iOS uporabljati alternativne kanale za distribucijo aplikacij, so od tega odvrnjeni, saj morajo sprejeti poslovne pogoje, ki vključujejo novo pristojbino," ugotavlja komisija. Prav tako je Applov postopek za nameščanje aplikacij z uporabo takšnih alternativnih kanalov preveč obremenjujoč za končne uporabnike, še opozarjajo.

Bruselj pa je obenem ugotovil, da Metin poslovni model "privoli ali plačaj" ni skladen z aktom o digitalnih trgih. Podjetje Meta je namreč novembra 2023 uvedlo sistem, po katerem morajo uporabniki Facebooka in Instagrama v EU izbrati med tem, ali bodo plačali mesečno naročnino, da se jim ne prikazujejo oglasi, ali pa privolijo v uporabo osebnih podatkov za potrebe prilagojenega oglaševanja.

Komisija je ugotovila, da ta model ni skladen z aktom o digitalnih trgih, saj uporabnikom ne daje možnosti, da se odločijo za storitev, ki uporablja manj njihovih osebnih podatkov, sicer pa bi bila enakovredna brezplačni storitvi s prilagojenimi oglasi. Metin model po oceni Bruslja uporabnikom tudi ni omogočal, da bi uveljavljali svoje pravice do svobodne privolitve v združevanje njihovih osebnih podatkov.

Novembra lani je po številnih pogovorih s komisijo Meta predstavila drugo različico možnosti brezplačne uporabe družbenih omrežij s prilagojenimi oglasi, ki naj bi uporabljala manj osebnih podatkov za prikazovanje oglasov.

Komisija to novo možnost še preučuje, danes izrečena denarna kazen v višini 200 milijonov evrov pa se nanaša na obdobje od marca 2024, ko so obveznosti iz akta o digitalnih trgih postale pravno zavezujoče, do novembra 2024, ko je Meta predstavila novo možnost za uporabnike.

Evropska komisija je danes obenem sprejela odločitev, da spletna tržnica Facebook Marketplace ni več podvržena aktu o digitalnih trgih. Kot so ugotovili na komisiji, storitev namreč ne izpolnjuje kriterijev, saj je imela lani manj kot 10.000 poslovnih uporabnikov.