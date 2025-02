EU bo za umetno inteligenco namenila 150 milijard

Več kot 60 znanih evropskih podjetij je združilo moči v pobudi za pospeševanje razvoja in uporabe umetne inteligence. Namen partnerstva, ki so ga predstavili danes na akcijskem vrhu o umetni inteligenci v Parizu, je okrepiti položaj Evrope na tem področju. V naslednjih petih letih bo na voljo 150 milijard evrov.

OGLAS

Cilj pobude z nazivom EU AI Champions Initiative je vključiti uporabno umetno inteligenco v evropsko industrijsko bazo za povečanje produktivnosti, odpornosti in gospodarske suverenosti, zlasti v ključnih sektorjih, kot so proizvodnja, energetika in obramba. Za projekte, povezane z umetno inteligenco v Evropi, bo v naslednjih petih letih več kot 20 večjih mednarodnih vlagateljev namenilo skupaj 150 milijard evrov. S tem poudarjajo velik potencial umetne inteligence v Evropi, je poročala nemška tiskovna agencija dpa. "Evropa ima vse bistvene predpogoje za prožno in konkurenčno infrastrukturo umetne inteligence: talent, kapital in močno industrijsko zaledje z lastno prodajo in podatki," je dejala Jeannette zu Fürstenberg iz podjetja General Catalyst, ki mu je bila zaupana priprava pobude. Da bi spodbudili uporabo umetne inteligence v Evropi, želi pobuda EU AI Champions Initiative, v kateri sodelujejo podjetja, kot so Airbus, Volkswagen in Mistral AI, sodelovati tudi z Evropsko komisijo. Prvi pogovori o tej temi naj bi stekli med podjetniki in najvišjimi politiki na vrhu, ki bo še v torek potekal v Parizu.

Ob robu vrha je več velikih tehnoloških akterjev iz gospodarstva, akademskih krogov in civilne družbe napovedalo, da ustanavljajo fundacijo za zagotavljanje varnostnih orodij za umetno inteligenco. Pobuda Robust Open Online Safety Tools bo zgradila 'razširljivo, interoperabilno varnostno infrastrukturo, primerno za dobo umetne inteligence', so sporočili predstavniki pobude, v kateri med drugim sodelujeta Google in spletna igralna platforma Roblox. S tem naj bi odpravili pomembno vrzel v digitalni varnosti, zlasti varnosti otrok na spletu, in sicer z zagotavljanjem brezplačnih odprtokodnih varnostnih orodij javnim in zasebnim organizacijam vseh velikosti po vsem svetu, so dodali. Fundacija bo imela sedež na Univerzi Columbia v New Yorku, za zdaj pa so za prva štiri leta njenega delovanja zbrali 27 milijonov dolarjev. Dvodnevnega mednarodnega akcijskega vrha o umetni inteligenci se udeležuje približno 1500 udeležencev iz okoli 100 držav. Med njimi so voditelji držav in vlad ter številni predstavniki industrije in strokovnjaki. Prvi mož Googla Sundar Pichai bo po navedbah francoske tiskovne agencije AFP o umetni inteligenci dejal, da bo delovala kot 'pospeševalec človeške iznajdljivosti'. Izpostavil bo tudi skorajšnje aplikacije tehnologije umetne inteligence, kot je zaznavanje nastanka požarov v naravi na satelitskih slikah, ter napovedal partnerstvo za odkrivanje in zdravljenje raka s pariškim inštitutom Curie. Na vrhu, ki ga skupaj gostita francoski predsednik Emmanuel Macron in indijski premier Narendra Modi, je nastopil tudi direktor Mednarodne organizacije dela (ILO) Gilbert Houngbo. Opozoril je, da se utegnejo zaradi umetne inteligence razlike med spoloma povečati. Trenutno umetna inteligenca večinoma nadomešča ljudi na uradniških delovnih mestih, ki jih nesorazmerno zasedajo ženske, je pojasnil.