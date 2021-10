EU dosegla podnebne cilje za leto 2020, Sloveniji pri enem spodletelo

Evropska agencija za okolje je sporočila, da je Evropska unija, kot kažejo doslej zbrani podatki, dosegla podnebne cilje za leto 2020. Cilji so bili zastavljeni na področju zmanjševanja izpustov toplogrednih plinov ter povečevanja deleža obnovljivih virov energije in energetske učinkovitosti. Kot kaže, je Sloveniji pri enem spodletelo.

Cilji Evropske unije, ki so so bili potrjeni leta 2009, so do leta 2020 predvideli zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov za najmanj 20 odstotkov glede na raven iz leta 1990, najmanj 20-odstotni delež obnovljivih virov energije ter 20-odstotno izboljšanje energetske učinkovitosti. Evropska agencija za okolje (EEA) ocenjuje, da so bili ti cilji na ravni unije izpolnjeni, pri čemer pa so presežki določenih držav nadoknadili za neuspeh drugih.

icon-expand Vsaj enega od ciljev so na nacionalni ravni dosegle vse članice EU. FOTO: Dreamstime

Nacionalne cilje na vseh treh je doseglo ali celo preseglo 11 držav članic: Hrvaška, Češka, Danska, Estonija, Grčija, Italija, Latvija, Luksemburg, Portugalska, Španija in Švedska. Slovenija je bila medtem neuspešna pri enem od treh. Vsaj enega od ciljev so na nacionalni ravni dosegle vse članice EU, pri čemer sta Belgija in Bolgarija dosegli le enega od treh; Belgija zmanjšanje izpustov in Bolgarija delež obnovljivih virov. Do leta 2020 je izpuste toplogrednih plinov zmanjšalo 21 držav Izpusti toplogrednih plinov 27 članic unije so leta 2020 glede na 1990 padli za 31 odstotkov, ocenjuje EEA. Najbolj so upadli izpusti v sektorjih, ki jih pokriva evropska shema trgovanja z izpusti ETS, medtem ko je bil v sektorjih, ki jih pokrivajo nacionalni cilji, vključno s transportom, stavbami in kmetijstvom, napredek počasnejši. V skladu s cilji je izpuste do leta 2020 po ocenah zmanjšalo 21 držav. To ni uspelo Bolgariji, Cipru, Finski, Nemčiji, Irski in Malti.

icon-expand Izpusti toplogrednih plinov 27 članic unije so leta 2020 glede na 1990 padli za 31 odstotkov,. FOTO: iStock

Slovenija s prenizkim deležem obnovljive energije Podatki pri drugem cilju kažejo, da je bilo lani iz obnovljivih virov pridelanih 21,3 odstotka v EU potrošene energije. Zlasti se je povečal delež obnovljivih virov v pridobivanju elektrike ter za hlajenje in ogrevanje, počasnejša pa je bila rast v transportu. Slednji je ravno uspel doseči cilj 10-odstotnega deleža obnovljivih virov v lanskem letu. Pri obnovljivem deležu energije je med članicami EU 22 držav doseglo ali preseglo cilje. Prenizek pa je bil delež v Belgiji, Franciji, na Poljskem, v Romuniji in Sloveniji.