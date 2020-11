EU: dosegli politični dogovor o financiranju za obdobje 2021–2027

Premagana je bila ena izmed zadnjih ovir na poti do prihodnjega sedemletnega proračuna Evropske unije, saj so pogajalci evropskega parlamenta, držav članic in evropske komisije dosegli politični dogovor.

Iz največje stranke EPP so sporočili, da so se že od začetka pogajanj borili za večje financiranje nosilnih programov EU, ki se osredotočajo na raziskave, zdravje, Erasmus, zaščito zunanjih mej, humanitarno pomoč in kulturo, ter dodali, da so uspeli zagotoviti dodatnih 16 milijard evrov.