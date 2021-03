EU in ZDA začasno odpravile carine v sporu zaradi Airbusa in Boeinga

ZDA in EU se že 16 let prepirajo o domnevni nedovoljeni državni pomoči, ki so jo ZDA nudile domačemu letalskemu proizvajalcu Boeing, članice EU pa evropskemu Airbusu. Svetovna trgovinska organizacija je pritrdila obema; predlani je presodila, da lahko ZDA uvedejo carine na 7,5 milijarde dolarjev evropskih dobrin, lani jeseni pa je zeleno luč za ocarinjenje skoraj štirih milijard dolarjev ameriškega uvoza letno prižgala še EU.

ZDA so po pridobitvi soglasja s 25-odstotnimi dajatvami ocarinile nekatere svetovno uveljavljene evropske produkte, kot so vino, sir in olive, na Airbusova letala pa so uvedle 15-odstotno dajatev. EU je odgovorila z napovedjo dodatnih carin na v ZDA izdelana letala, traktorje, sladki krompir, arašide, zamrznjen pomarančni sok, tobak, kečap in tihomorski losos.

Ob koncu 2020, torej še v času administracije predsednika Donalda Trumpa, so nato ZDA napovedale še nove carine na francoske in nemške izdelke, in sicer dele za letala ter nekatere penine, konjake in vinjake.