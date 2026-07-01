Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Gospodarstvo

EU odpravila carine na uvoz industrijskega blaga iz ZDA

Strasbourg, 01. 07. 2026 09.15 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
STA
Tovorna ladja

EU je v skladu z julija lani sklenjenim trgovinskim dogovorom z Washingtonom odpravila carine na uvoz industrijskega blaga in znižala carine na uvoz določenih kmetijskih proizvodov iz ZDA. Obenem so začele veljati 50-odstotne carine na uvoz jekla iz vseh trgovinskih partneric, pri čemer bo uvoz do določene kvote potekal brez carin.

Mednarodna tgovina
Mednarodna tgovina
FOTO: Shutterstock

Unija je z današnjim dnem odpravila preostale carine na uvoz industrijskih izdelkov iz ZDA ter uvedla preferencialni dostop do trga za ameriško morsko hrano in neobčutljive kmetijske proizvode. Za proizvode, kot so mlečni izdelki, sadje, sojino olje ter svinjsko in bizonovo meso, je znižala carine oziroma uvedla tarifne kvote.

Zakonodaja med drugim vključuje varovalni mehanizem, ki bo uniji omogočil odziv na morebitno bistveno povečanje uvoza iz ZDA, ki bi lahko resno škodovalo domačim proizvajalcem. Če bo našla zadostne dokaze za to, bo lahko Evropska komisija v celoti ali deloma ustavila izvajanje uredbe.

To bo lahko prav tako storila, če ZDA ne bodo izpolnjevale svojih zavez iz trgovinskega dogovora ali pa če bodo povzročale motnje v trgovinskih odnosih z EU.

Uredba, ki sta jo Svet EU in Evropski parlament potrdila minuli mesec, bo prenehala veljati konec leta 2029. Bo pa lahko Bruselj pred tem predlagal njeno podaljšanje.

Tako bo unija unija carine odpravila oziroma znižala še pred 4. julijem, ki ji ga je kot rok za začetek izvajanja trgovinskega dogovora pred časom postavil ameriški predsednik Donald Trump. V nasprotnem primeru je napovedal uvedbo precej višjih carin.

Trump in predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen sta julija lani na Škotskem sklenila trgovinski dogovor, ki za uvoz večine blaga iz EU v ZDA določa carine pri 15 odstotkih.

Je pa EU danes obenem zvišala splošne carine na uvoz jekla s 25 na 50 odstotkov in zmanjšala letno kvoto za brezcarinski uvoz te kovine na 18,3 milijona ton.

V skladu z v torek objavljeno pravno podlago so polovico kvote razdelili med vse trgovinske partnerice glede na njihov izvoz v članice unije med letoma 2022 in 2024, tudi med tiste, ki imajo z EU sklenjen prostotrgovinski sporazum.

Do druge polovice skupne kvote za uvoz po ničelni carinski stopnji pa bodo upravičene le prostotrgovinske partnerice, pri čemer bodo v ugodnejšem položaju tiste, ki so v pogajanjih z unijo dosegle dogovor o višini kvote. Gre za 13 držav, med njimi Združeno kraljestvo, Švico, Turčijo in Indijo.

Z zvišanjem carin na uvoz jekla in zmanjšanjem kvot za brezcarinski uvoz želi Bruselj evropski jeklarski sektor zaščititi pred vplivom presežnih proizvodnih zmogljivosti jekla na svetovnih trgih, odgovornost za katere na komisiji pripisujejo predvsem Kitajski.

trgovina EU ZDA carine jeklo

Po napadu na policiste v Brežicah: 'Sistem mora odreagirati drugače'

Odmevi kaotične seje o financiranju Fokusa: Lotrič ovadil Bratuškovo

24ur.com Z julijem se bodo carine na uvoz jekla zvišale na 50 odstotkov
24ur.com V uporabi trgovinski sporazum EU-Mercosur, evropski kmetje zaskrbljeni
24ur.com Bruselj omejil uvoz ukrajinskega žita v pet vzhodnih članic EU
24ur.com V ZDA v veljavi nove carine na uvoz nekaterih zdravil in težkih tovornjakov
24ur.com Trump uvaja 10-odstotne carine na večino uvoza v ZDA, za uvoz iz EU 20-odstotne
24ur.com Evropski poslanci potrdili trgovinski dogovor z ZDA
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Ali lahko dojenčka mažemo s sončno kremo?
"Želela sem napisati zgodbo, po kateri bodo otroci stekli na vrt"
"Želela sem napisati zgodbo, po kateri bodo otroci stekli na vrt"
Odraščal je brez očeta, danes pa je uspešna hollywoodska zvezda
Odraščal je brez očeta, danes pa je uspešna hollywoodska zvezda
Noseča in brez apetita? Te jedi so rešitev za vroče dni
Noseča in brez apetita? Te jedi so rešitev za vroče dni
zadovoljna
Portal
Tako lepa je v kopalkah znana Slovenka
Dnevni horoskop: Ribe poslušajo notranji glas, levi pričakujejo pohvalo
Dnevni horoskop: Ribe poslušajo notranji glas, levi pričakujejo pohvalo
Slovenski frizer razkriva 5 frizur, ki bomo to poletje videle na vsakem koraku
Slovenski frizer razkriva 5 frizur, ki bomo to poletje videle na vsakem koraku
Princ Andrew po škandalu in aretaciji spet v javnosti
Princ Andrew po škandalu in aretaciji spet v javnosti
vizita
Portal
Ali lahko spimo s prižgano klimatsko napravo? Zdravnik je dal nepričakovan odgovor
Poceni živila za hujšanje, ki jih priporočajo celo nutricionisti
Poceni živila za hujšanje, ki jih priporočajo celo nutricionisti
Že po 15 dneh bo celulit vidno zmanjšan: 7 preprostih korakov do bolj gladke in napete kože
Že po 15 dneh bo celulit vidno zmanjšan: 7 preprostih korakov do bolj gladke in napete kože
Kako ločiti običajno opeklino od resne alergijske reakcije
Kako ločiti običajno opeklino od resne alergijske reakcije
cekin
Portal
Na italijanski plaži vas lahko ena napaka stane tudi 5.000 evrov
Menjava službe po 45. letu: se vam splača ali tvegate preveč? Realni odgovori, ki jih redko slišite
Menjava službe po 45. letu: se vam splača ali tvegate preveč? Realni odgovori, ki jih redko slišite
Kralj Karel III. plačal milijonski davek in se uvrstil med največje davkoplačevalce
Kralj Karel III. plačal milijonski davek in se uvrstil med največje davkoplačevalce
Za ceno večerje v Londonu sta obiskala osem držav
Za ceno večerje v Londonu sta obiskala osem držav
moskisvet
Portal
Umrl ikonični filmski zlikovec iz Indiana Jonesa: obraz, ki ga poznajo vsi ljubitelji filmov
Kako je Norvežan postal najbolj zabaven nogometaš svetovnega prvenstva?
Kako je Norvežan postal najbolj zabaven nogometaš svetovnega prvenstva?
Tik ob Sloveniji nenavadna plaža, kjer moške in ženske ločuje zid
Tik ob Sloveniji nenavadna plaža, kjer moške in ženske ločuje zid
Po izbrisu skupnih fotografij razkrila resnico o zvezi
Po izbrisu skupnih fotografij razkrila resnico o zvezi
dominvrt
Portal
3 ključni nasveti, ki lahko rešijo vašega hišnega ljubljenčka
Popolna rastlina za vroča poletja: Cveti dolgo, skoraj ne potrebuje nege in navduši vsak balkon
Popolna rastlina za vroča poletja: Cveti dolgo, skoraj ne potrebuje nege in navduši vsak balkon
Julij na vrtu: Kako zaščititi pridelek pred vročino in sušo
Julij na vrtu: Kako zaščititi pridelek pred vročino in sušo
Zakaj imate v stanovanju stonoge in kako jih trajno odpraviti?
Zakaj imate v stanovanju stonoge in kako jih trajno odpraviti?
okusno
Portal
Čokoladna rolada brez peke, ki vedno navduši goste
Mango rita: tropska bomba okusa, ki je obnorela splet
Mango rita: tropska bomba okusa, ki je obnorela splet
Kaj kuhati julija? 8 sezonskih receptov iz slovenskega vrta
Kaj kuhati julija? 8 sezonskih receptov iz slovenskega vrta
Napaka, ki jo pri uživanju lubenice dela veliko ljudi
Napaka, ki jo pri uživanju lubenice dela veliko ljudi
voyo
Portal
Pa tako lep dan je bil
Cacau - okus ljubezni
Cacau - okus ljubezni
Živalska patrulja
Živalska patrulja
'91
'91
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1763