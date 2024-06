EU prepoveduje nadaljnji izvoz ruskega LNG v tretje države

EU bo s 14. svežnjem sankcij prepovedala storitve pretovarjanja oziroma ponovnega natovarjanja ruskega LNG na ozemlju EU za nadaljnji izvoz v tretje države. To vključuje pretovarjanje z ladje na ladjo in z ladje na kopno, pa tudi operacije ponovnega natovarjanja. Pravna podlaga pri tem predvideva devetmesečno prehodno obdobje, so navedli na Evropski komisiji in Svetu EU.