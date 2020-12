EU privija velika tehnološka podjetja: možna tudi izključitev s trga

Velika tehnološka podjetja bi bila po predlogu v primeru hude kršitve pravil s področja konkurence kaznovana z globo v višini do desetih odstotkov njihovih prihodkov. V primeru " resnih in ponavljajočih se kršitev zakonodaje, ki ogrožajo varnost državljanov EU ", bi jim bila lahko izrečena tudi začasna prepoved poslovanja v članicah EU.

Kot je dejala evropska komisarka za konkurenčnost Margrethe Vestager , želijo s spremembami zakonodaje poskrbeti "za red namesto kaosa" in omejiti moč "čuvajev" spletnega prostora, ki obvladujejo trg. " Akt o digitalnih storitvah in akt o digitalnih trgih bosta zagotovila varne in zaupanja vredne storitve, obenem pa ščitila svobodo izražanja, " je poudarila.

Podjetja, na katera bi se takšna zakonodaja nanašala, so Facebook, Google, Amazon, Apple, Microsoft, Snapchat, Alibaba, Bytedance, Samsung in Booking.com. S takšno zakonodajo bi bila po ocenah analitikov nedvomno na slabšem, vendar pa v Bruslju poudarjajo, da morata biti zaščita potrošnikov in poštena konkurenca na prvem mestu.

Pri Googlu so že napovedali, da bodo predlagane spremembe natančno preučili. "Zdi pa se, da so usmerjene le v peščico podjetij," so dodali. Tiskovni predstavnik Facebooka pa je ocenil, da je osnutek dobra osnova za ohranitev dobrih vidikov interneta.

Preden osnutek postane zakonodaja, mora sicer prestati dolg in zahteven postopek potrjevanja. Poleg članic EU in Evropskega parlamenta bodo imeli pomembno besedo tudi lobisti.

Trenutno veljavni regulatorni okvir za digitalne storitve je bil vzpostavljen pred 20 leti. V preteklosti je sicer spodbudil razvoj evropskih digitalnih storitev, danes pa ne daje odgovorov na številna pereča vprašanja o vlogi in odgovornosti spletnih platform, zlasti največjih, zato ga želijo v Bruslju posodobiti.

Evropa po navedbah komisije potrebuje posodobljen regulatorni okvir, ki bo zmanjšal naraščajočo regulatorno razdrobljenost v državah članicah, uporabnikom zagotovil, da bodo na spletu deležni enake varnosti kot drugje, ter vsem evropskim podjetjem omogočil enake konkurenčne pogoje za inovacije, rast in konkurenčnost na svetovni ravni. Sistematično je treba skrbeti za varnost uporabnikov in njihove temeljne pravice, zlasti njihovo svobodo izražanja, poudarjajo.