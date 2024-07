EU z julijem zaostrila pravila na trgu kriptosredstev

Svet EU je 16. maja lani dokončno potrdil zakonodajo, s katero Unija uvaja zakonodajni okvir za kriptosredstva, izdajatelje kriptosredstev in ponudnike storitev v zvezi s kriptosredstvi. Uredba o trgih kriptosredstev je stopila v veljavo junija lani.

Prvi sklop pravil, ki se med drugim nanaša na žetone elektronskega denarja, se je začelo uporabljati s 30. junijem, drugi sklop pa se bo začelo uporabljati s 30. decembrom.

Z uredbo o trgih kriptosredstev, ki prvič določa pravni okvir na ravni EU za ta sektor, se povečuje in vzpostavlja celovit okvir za izdajatelje in ponudnike storitev.

Nova pravila – Evropska komisija je njihov osnutek prvič predstavila oktobra 2020 – se nanašajo na kripto premoženje, pod okrilje katerega sodijo kriptovalute, kakršni sta bitcoin in ether, ter druga trgovalna sredstva, katerih vrednost je zavarovana s tehnologijo veriženja blokov, denimo nezamenljivi žetoni (non-fungible tokens oz. NFT).

Z novimi pravili naj bi bil zagotovljen večji nadzor nad trgovanjem s kriptosredstvi, tako da bi bilo to bolj usklajeno s tradicionalnimi finančnimi praksami. To naj bi kriminalcem otežilo izkoriščanje kriptovalut za pranje denarja.

Med drugim bodo morali ponudniki kriptografskih storitev pridobiti dovoljenje za delovanje v EU.

Poleg tega se velikim igralcem na področju kriptovalut nalaga razkritje podatkov o porabi energije. EU si namreč prizadeva za zmanjšanje visokega ogljičnega odtisa v tej dejavnosti.

Cilj tega zakonodajnega okvira je zaščita vlagateljev in ohranitev finančne stabilnosti, hkrati pa želijo omogočiti tudi inovacije in spodbujanje privlačnosti sektorja.

Kot so za STA pojasnili pri platformi za upravljanje kripto premoženja Iconomi s sedežem v Ljubljani, uredba Mica predstavlja prvo obsežno splošno regulacijo kriptovalut na svetu.

"Mica predstavlja pomemben korak k usklajeni regulaciji trga kriptosredstev na ravni EU, kar prinaša jasnost, varnost in stabilnost na trgu kriptosredstev," je za STA pojasnil direktor za pravne zadeve v podjetju Iconomi Borut Korpič. Kot je poudaril, uvedba enotnih pravil po vsej EU omogoča lažje delovanje ponudnikov storitev s kriptosredstvi, saj lahko s pridobljeno licenco v eni državi članici EU poslujejo tudi v drugih državah članicah.

Medtem ko bi lahko strožja pravila kratkoročno odvrnila nekatere manjše in manj regulirane ponudnike kriptografskih storitev, bi lahko zaradi zagotavljanja večje pravne jasnosti in varnosti dolgoročno privabila večje in resnejše igralce ter povečala stabilnost trga.

Uredba prinaša tudi večjo zaščito in varnost za vlagatelje, je prepričan. "Standardi za tržno ravnanje in upravljanje spodbujajo pošteno konkurenco in preprečujejo zlorabe, kar vodi k bolj stabilnemu in predvidljivemu okolju za vlaganje," je pojasnil. Uredba o trgih kriptosredstev omogoča večjo transparentnost in pravno jasnost, kar privablja institucionalne vlagatelje in omogoča diverzifikacijo naložbenih portfeljev.

Uredba Mica bi lahko postala zgled za druge regije, saj bo povečala zaupanje v trg kriptosredstev in spodbujala inovacije, meni Korpič. Podobna zakonodaja v drugih državah, kot so ZDA, bi po njegovem prepričanju ustvarila globalno usklajen regulativni okvir, kar bi poenostavilo delovanje ponudnikov storitev s kriptosredstvi in povečalo zaupanje vlagateljev po vsem svetu.

"To bi omogočilo lažjo čezmejno trgovanje in zmanjšalo pravno negotovost, kar bi koristilo tako ponudnikom kot vlagateljem," je poudaril in dodal, da bi globalna regulacija prispevala tudi k zmanjšanju tveganj in zlorab na trgu kriptosredstev ter spodbudila inovacije in rast industrije.

Ministrstvo za finance je za prenos uredbe v slovenski pravni red pripravilo predlog zakona o izvajanju uredbe o trgih kriptosredstev. Predlog zakona je od 26. februarja letos v medresorskem usklajevanju in na vladni službi za zakonodajo, je razvidno iz objave na portalu eUprava.

Objavljeni predlog zakona kot pristojna organa za izdajo in odvzem dovoljenj ter nadzor nad izvajanjem določb uredbe in zakona predvideva Agencijo za trg vrednostnih papirjev in Banko Slovenije.

Agencija bo med drugim pristojna za izdajo in odvzem dovoljenja osebam, ki opravljajo storitve v zvezi s kriptosredstvi, in osebam, ki dajejo v javno ponudbo žetone, vezane na sredstva ali zaprosijo za njihovo uvrstitev v trgovanje. Banka Slovenije pa bo pristojna za prejem uradnega obvestila institucij za izdajo elektronskega denarja, ki nameravajo opravljati skrbništvo in upravljanje kriptosredstev v imenu strank ter storitve prenosa kriptosredstev v imenu strank v zvezi z e-denarnimi žetoni, ki jih izdajajo.