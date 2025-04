EU zaradi kartelnega dogovarjanja oglobila 15 proizvajalcev avtomobilov

Evropska komisija je 15 večjim avtomobilskim proizvajalcem in Evropskemu združenju proizvajalcev avtomobilov (ACEA) naložila globe v skupni višini 458 milijonov evrov zaradi kartelnega dogovarjanja glede recikliranja vozil. Vsa podjetja so priznala svojo vpletenost in pristala na poravnavo, so sporočili iz Bruslja.