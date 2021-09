Eurostat četrtletno rast BDP v območju evra in EU popravil navzgor

Evropski statistiki so ponudili tudi popravljeno medletno primerjavo. Gospodarska aktivnost se je v drugem četrtletju na medletni ravni v državah z evrom v povprečju povečala za 14,3 odstotka, in ne 13,6 odstotka, v celotni povezavi pa za 13,8 odstotka, in ne 13,2 odstotka. Gospodarska rast v drugem četrtletju sicer sledi padcu v prvem trimesečju. Takrat se je bruto domači proizvod (BDP) v območju z evrom na četrtletni ravni skrčil za 0,3 odstotka, v EU pa za 0,1 odstotka. Medletno je bilo krčenje v obeh območjih 1,2-odstotno.

Eurostat je danes znova objavil tudi podatke o zaposlenosti. Število zaposlenih oseb se je v drugem trimesečju v območju s skupno evropsko valuto in v EU v četrtletni primerjavi zvišalo za 0,7 odstotka, ne pa za 0,5 oz. 0,6 odstotka, kot so statistiki izračunali avgusta. V prvem četrtletju je zaposlenost v obeh območjih upadla za 0,2 odstotka. V letni primerjavi se je medtem zaposlenost med aprilom in koncem junija v območju evra okrepila za 1,8 odstotka, v celotni EU pa za 1,9 odstotka, in ne za 1,8 odstotka. Med januarjem in koncem marca se je skrčila za 1,8 oz. 1,6 odstotka.

Eurostat je v tretji oceni že razpolagal tudi s podatki za Slovenijo.