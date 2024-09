Eurostat potrdil 2,2-odstotno inflacijo v območju evra

Najnižje stopnje letne inflacije so minuli mesec zabeležile Litva (0,8 odstotka), Latvija (0,9 odstotka) ter Irska, Slovenija in Finska (vse 1,1 odstotka), so navedli evropski statistiki.

K letni inflaciji so največ prispevale dražje storitve (+1,88 odstotne točke), sledili so hrana, alkohol in tobak (+0,46 odstotka) ter industrijski proizvodi brez energentov (+0,11 odstotne točke). Energenti so inflacijo znižali (–0,29 odstotne točke).

Mesečna inflacija je avgusta tako v območju evra kot v EU znašala 0,1 odstotka. Cene življenjskih potrebščin so se v mesečni primerjavi najbolj zvišale v Belgiji, ki je bila edina država z več kot enoodstotno rastjo (+1,5 odstotka). Na drugi strani so imeli ponekod deflacijo, in sicer največjo na Finskem in Švedskem (v obeh državah –0,6 odstotka), Danskem in Litvi (v obeh državah –0,5 odstotka) ter Latviji (–0,4 odstotka). V Sloveniji so cene na mesečni ravni stagnirale.