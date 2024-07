Električno vozilo v čakalno vrsto, raje bodo izdelali več poltovornjakov

Medtem ko proizvajalci avtomobilov pravijo, da so zavezani elektrifikaciji, je dejstvo, da lahko na koncu služijo samo z izdelki, ki jih kupci želijo kupiti.

Očitno od Forda ne želijo električnih vozil, zato je družba objavila, da bo vložila tri milijarde dolarjev v povečanje proizvodnje Super Dutyja, večjega brata F-150, ki je priljubljen pri trgovcih in komercialnih kupcih, poroča Axios.

Od tega bo 2,3 milijarde dolarjev porabljenih za prenovo tovarne v Oakvillu v Ontariu, ki naj bi prej postala središče za proizvodnjo električnih vozil.

Električni SUV, ki ga je Ford nameraval izdelovati v Oakvillu, pa gre "na hladno" do leta 2027.

Približno 1800 kanadskih delovnih mest je s tem zagotovljenih – 400 več, kot bi bilo potrebnih za proizvodnjo električnega vozila.

Pri Fordu so zelo jasni, zakaj takšna odločitev, potrebujejo dodatne kapacitete, da bi sledili naraščajočemu povpraševanju; dve tovarni, kjer trenutno izdelujejo Super Duty – v Ohiu in Kentuckyju – sta "popolnoma izčrpani".

Preložitev lansiranja električnega SUV do leta 2027 naj bi medtem omogočila zrelost trga in omogočila čas, da bo Ford izboljšal izdelek in izkoristil nastajajočo tehnologijo baterij, so sporočili iz podjetja.

Tako kot General Motors in drugi tekmeci je torej tudi Ford stopil korak nazaj od zavez o električnih vozilih, ko je postalo jasno, da ne pomenijo nujno hitrega zaslužka, ki bi razveseljeval delničarje. Da bi premostili vrzel med tem, kaj kupci želijo in trendom električnih vozil, naj bi sčasoma elektrificirali naslednjo generacijo Super Duty.