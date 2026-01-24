'Evakuirajte' nemško zlato iz ameriških trezorjev, Trump je nepredvidljiv

V Nemčiji so vse glasni pozivi k umiku zlata v vrednosti milijard evrov iz ameriških trezorjev. Razlog pa: spremembe v transatlantskih odnosih in nepredvidljivost Donalda Trumpa, poroča Guardian. Nemčija ima druge največje nacionalne zlate rezerve na svetu, takoj za ZDA, od katerih jih je približno 164 milijard evrov,1236 ton, shranjenih v New Yorku. Emanuel Mönch, vodilni ekonomist in nekdanji vodja raziskav pri nemški zvezni banki Bundesbank, je pozval k prenosu zlata domov, češ da je preveč tvegano, da bi ga pod sedanjo administracijo hranili v ZDA. Glede na trenutne geopolitične razmere se zdi tvegano shranjevati toliko zlata v ZDA. V interesu večje strateške neodvisnosti od ZDA bi bilo zato dobro, da Bundesbank razmisli o repatriaciji zlata, meni.

Zlato FOTO: Shutterstock

Nemška vlada je nedavno sporočila, da umik zlatih rezerv iz ZDA trenutno ni v obravnavi. Toda Mönch je le zadnji v vrsti ekonomistov in finančnih strokovnjakov, ki trdijo, da bi bila takšna poteza v skladu z večjo strateško neodvisnostjo od ZDA, za katero si največje evropsko gospodarstvo prizadeva v zadnjih mesecih. Michael Jäger, vodja Evropskega združenja davkoplačevalcev (TAE) in Združenja nemških davkoplačevalcev, je prav tako posvaril, da bi moral Berlin narediti ta korak, še posebej v luči zadnjih groženj glede prevzema Grenlandije. "Trump je nepredvidljiv in počne vse, da bi ustvaril prihodke. Zato naše zlato ni več varno v trezorjih FED-a," je opozoril Jäger. Tveganje, da nemška Bundesbanka ne bo več mogla dostopati do svojega zlata, se povečuje. Zato bi morala vrniti svoje rezerve v domovino, meni.

Nepredvidljivi Trump. FOTO: AP

Do nedavnega je bilo vprašanje zlata predvsem domena skrajno desne Alternative za Nemčijo (AfD), ki je iz domoljubnih razlogov večkrat pozvala k vrnitvi zlata. Vendar na to opozarja vedno več ekonomistov in politikov. Katharina Beck, finančna predstavnica opozicijskih Zelenih v Bundestagu, se je prav tako izrekla za premestitev zlatih palic in jih označila za pomembno sidro stabilnosti in zaupanja, ki ne sme postati figura v geopolitičnih sporih.

Pristojni mirijo

Vendar pa Clemens Fuest, predsednik Inštituta za ekonomske raziskave (Ifo) in eden najuglednejših ekonomistov v državi, svari pred takšno potezo, češ da bi lahko vodila do neželenih posledic in bi le prilila olje na ogenj v trenutnih razmerah. Oktobra lani je predsednik Bundesbanke Joachim Nagel zagotovil, da ni razloga za zaskrbljenost glede nemškega zlata, ki ga hrani FED.

