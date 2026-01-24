'Evakuirajte' nemško zlato iz ameriških trezorjev, Trump je nepredvidljiv

V Nemčiji so vse glasni pozivi k umiku zlata v vrednosti milijard evrov iz ameriških trezorjev. Razlog pa: spremembe v transatlantskih odnosih in nepredvidljivost Donalda Trumpa, poroča Guardian.
Nemčija ima druge največje nacionalne zlate rezerve na svetu, takoj za ZDA, od katerih jih je približno 164 milijard evrov,1236 ton, shranjenih v New Yorku. Emanuel Mönch, vodilni ekonomist in nekdanji vodja raziskav pri nemški zvezni banki Bundesbank, je pozval k prenosu zlata domov, češ da je preveč tvegano, da bi ga pod sedanjo administracijo hranili v ZDA. Glede na trenutne geopolitične razmere se zdi tvegano shranjevati toliko zlata v ZDA. V interesu večje strateške neodvisnosti od ZDA bi bilo zato dobro, da Bundesbank razmisli o repatriaciji zlata, meni.
Nemška vlada je nedavno sporočila, da umik zlatih rezerv iz ZDA trenutno ni v obravnavi. Toda Mönch je le zadnji v vrsti ekonomistov in finančnih strokovnjakov, ki trdijo, da bi bila takšna poteza v skladu z večjo strateško neodvisnostjo od ZDA, za katero si največje evropsko gospodarstvo prizadeva v zadnjih mesecih.
Michael Jäger, vodja Evropskega združenja davkoplačevalcev (TAE) in Združenja nemških davkoplačevalcev, je prav tako posvaril, da bi moral Berlin narediti ta korak, še posebej v luči zadnjih groženj glede prevzema Grenlandije. "Trump je nepredvidljiv in počne vse, da bi ustvaril prihodke. Zato naše zlato ni več varno v trezorjih FED-a," je opozoril Jäger. Tveganje, da nemška Bundesbanka ne bo več mogla dostopati do svojega zlata, se povečuje. Zato bi morala vrniti svoje rezerve v domovino, meni.
Do nedavnega je bilo vprašanje zlata predvsem domena skrajno desne Alternative za Nemčijo (AfD), ki je iz domoljubnih razlogov večkrat pozvala k vrnitvi zlata. Vendar na to opozarja vedno več ekonomistov in politikov.
Katharina Beck, finančna predstavnica opozicijskih Zelenih v Bundestagu, se je prav tako izrekla za premestitev zlatih palic in jih označila za pomembno sidro stabilnosti in zaupanja, ki ne sme postati figura v geopolitičnih sporih.
Pristojni mirijo
Vendar pa Clemens Fuest, predsednik Inštituta za ekonomske raziskave (Ifo) in eden najuglednejših ekonomistov v državi, svari pred takšno potezo, češ da bi lahko vodila do neželenih posledic in bi le prilila olje na ogenj v trenutnih razmerah. Oktobra lani je predsednik Bundesbanke Joachim Nagel zagotovil, da ni razloga za zaskrbljenost glede nemškega zlata, ki ga hrani FED.
Tudi Frauke Heiligenstadt, parlamentarna predstavnica pri Socialnih demokratih, je dejala, da čeprav razume zaskrbljenost glede zlatih rezerv, ni razloga za paniko. Nemške zlate rezerve so dobro diverzificirane, je zagotovila. "Ker se polovica teh rezerv nahaja v Frankfurtu, je naša sposobnost ukrepanja zagotovljena," je prepričana. Dodala je, da je zlato v New Yorku smiselno, saj so Nemčija, Evropa in ZDA tesno povezane glede finančne politike.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.