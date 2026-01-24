Naslovnica
Gospodarstvo

'Evakuirajte' nemško zlato iz ameriških trezorjev, Trump je nepredvidljiv

Berlin , 24. 01. 2026 12.04 pred 58 minutami 3 min branja 45

Avtor:
A.K.
Nemško zlato

Nekateri nemški ekonomisti in politiki državi, ki ima 1236 ton zlata shranjenega v ZDA, svetujejo umik iz ameriških trezorjev. Zaradi sprememb v odnosih in nepredvidljivosti Donalda Trumpa je po njihovem mnenju tvegano shranjevati toliko zlata v ZDA. Po drugi strani pa pristojni zagotavljajo, da ni razloga za paniko.

V Nemčiji so vse glasni pozivi k umiku zlata v vrednosti milijard evrov iz ameriških trezorjev. Razlog pa: spremembe v transatlantskih odnosih in nepredvidljivost Donalda Trumpa, poroča Guardian.

Nemčija ima druge največje nacionalne zlate rezerve na svetu, takoj za ZDA, od katerih jih je približno 164 milijard evrov,1236 ton, shranjenih v New Yorku. Emanuel Mönch, vodilni ekonomist in nekdanji vodja raziskav pri nemški zvezni banki Bundesbank, je pozval k prenosu zlata domov, češ da je preveč tvegano, da bi ga pod sedanjo administracijo hranili v ZDA. Glede na trenutne geopolitične razmere se zdi tvegano shranjevati toliko zlata v ZDA. V interesu večje strateške neodvisnosti od ZDA bi bilo zato dobro, da Bundesbank razmisli o repatriaciji zlata, meni. 

Zlato
Zlato
FOTO: Shutterstock

Nemška vlada je nedavno sporočila, da umik zlatih rezerv iz ZDA trenutno ni v obravnavi. Toda Mönch je le zadnji v vrsti ekonomistov in finančnih strokovnjakov, ki trdijo, da bi bila takšna poteza v skladu z večjo strateško neodvisnostjo od ZDA, za katero si največje evropsko gospodarstvo prizadeva v zadnjih mesecih. 

Michael Jäger, vodja Evropskega združenja davkoplačevalcev (TAE) in Združenja nemških davkoplačevalcev, je prav tako posvaril, da bi moral Berlin narediti ta korak, še posebej v luči zadnjih groženj glede prevzema Grenlandije. "Trump je nepredvidljiv in počne vse, da bi ustvaril prihodke. Zato naše zlato ni več varno v trezorjih FED-a," je opozoril Jäger. Tveganje, da nemška Bundesbanka ne bo več mogla dostopati do svojega zlata, se povečuje. Zato bi morala vrniti svoje rezerve v domovino, meni. 

Nepredvidljivi Trump.
Nepredvidljivi Trump.
FOTO: AP

Do nedavnega je bilo vprašanje zlata predvsem domena skrajno desne Alternative za Nemčijo (AfD), ki je iz domoljubnih razlogov večkrat pozvala k vrnitvi zlata. Vendar na to opozarja vedno več ekonomistov in politikov.

Katharina Beck, finančna predstavnica opozicijskih Zelenih v Bundestagu, se je prav tako izrekla za premestitev zlatih palic in jih označila za pomembno sidro stabilnosti in zaupanja, ki ne sme postati figura v geopolitičnih sporih.

Pristojni mirijo

Vendar pa Clemens Fuest, predsednik Inštituta za ekonomske raziskave (Ifo) in eden najuglednejših ekonomistov v državi, svari pred takšno potezo, češ da bi lahko vodila do neželenih posledic in bi le prilila olje na ogenj v trenutnih razmerah.  Oktobra lani je predsednik Bundesbanke Joachim Nagel zagotovil, da ni razloga za zaskrbljenost glede nemškega zlata, ki ga hrani FED. 

Nemško zlato
Nemško zlato
FOTO: Shutterstock

Tudi Frauke Heiligenstadt, parlamentarna predstavnica pri Socialnih demokratih, je dejala, da čeprav razume zaskrbljenost glede zlatih rezerv, ni razloga za paniko. Nemške zlate rezerve so dobro diverzificirane, je zagotovila. "Ker se polovica teh rezerv nahaja v Frankfurtu, je naša sposobnost ukrepanja zagotovljena," je prepričana. Dodala je, da je zlato v New Yorku smiselno, saj so Nemčija, Evropa in ZDA tesno povezane glede finančne politike. 

zlato nemčija zda

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
KOMENTARJI45

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
NeXadileC
24. 01. 2026 13.10
Ne bo pustil...
Odgovori
0 0
Buča hokaido
24. 01. 2026 13.10
Zakaj ima Nemčija zlato sploh v Ameriki?
Odgovori
0 0
medwd
24. 01. 2026 13.05
KJE IMA PA SLOVENIJA SVOJE ZLATO? Aja, mi imamo drvá, sej res.
Odgovori
+3
3 0
Rožle Patriot
24. 01. 2026 13.05
"Evakuirajte" ves denar iz slovenskih bank .. Lewaki so nam državo Slovenijo .. Bankrotirali .. !!!!
Odgovori
+0
2 2
YouRangMyLord
24. 01. 2026 13.00
Panika se ustvarja, da bodo cene zlata in srebra še bolj podivjale, kot divjajo zadnje dva meseca, oziroma tudi zadnjih 12 ur.
Odgovori
+4
4 0
Zuzaa11
24. 01. 2026 13.03
Mislis zadnje leto
Odgovori
+3
3 0
myomy
24. 01. 2026 12.54
Odkar imata Rusija in Kitajska zopet kritje svoje valute v zlatu (kar so ZDA ukinile leta 1971) se je pokazalo, da je Cesar (dolar) gol.
Odgovori
+4
6 2
myomy
24. 01. 2026 12.55
Kupujte Rublje. Dolar še vedno pada. Bitcoinov zrak pa tudi.
Odgovori
+3
4 1
boslo
24. 01. 2026 12.55
Drži, Rusi in Kitajci nosijo zlato v žepih, še sploh ruralci...
Odgovori
-2
0 2
macolagobec
24. 01. 2026 12.59
Težko boš ti koga prepričal v nakup rubljev. No, ravno Rusi zadnja leta intenzivno prodajajo svoje zlato. Na netu je bil objavljen račun, ki so ga Rusi plačali v zlatu Irancem za drone in napad na Izrael. Torej, Rusi na veliko trošijo svoje zlato.
Odgovori
-1
0 1
Potouceni kramoh
24. 01. 2026 12.53
Toliko škode kot jo bo povzročil tale neuravnovešeni oranžni klovn po svetu ga ne bo nihče.Vse v prid bogatim šerifom.
Odgovori
+1
5 4
Zuzaa11
24. 01. 2026 12.52
‘Rusofili’ ze leta govorimo, da je Nemcija okupirana, da ima ogromno Ameriskih vojaskih baz in na 10 tisoce tujih vojakov na svoji zemlji, da so jim vzeli zlato, jim diktirajo politiko in dolocajo s kom lahko poslujejo ampak smo bili oznaceni za teoretike zarot. Sicer pa Nemcija je ze leta nazaj hotela delez svojega zlata nazaj, mislite, da so jim ZDA vrnile njihovo zlato?
Odgovori
+5
5 0
tron3
24. 01. 2026 12.51
ZZZS posodi v obliki depozita 90 milijonov Vladi iz naslova dolgotrajne oskrbe Vašega denarja, ki ga jasno Vlada nikoli ne bo vrnila!!! Kaj Vam ta novica pove, da je Vlada že januarja brez denarja!!! Dr. ta pernati dela na puno, krade kjer je le mogoče!!!!
Odgovori
+3
4 1
LT68
24. 01. 2026 12.49
Razumljiva poteza
Odgovori
+0
1 1
Samo navijač
24. 01. 2026 12.49
To kolicino Rusi nakopljejo v 3 in pol letih.
Odgovori
+3
4 1
boslo
24. 01. 2026 12.54
Pri vas že dežuje?
Odgovori
-1
1 2
myomy
24. 01. 2026 12.48
Zlato ima Kitajska. V ameriškem Fort Knoxu pa še ameriškega zlata ni več, kaj šele nemškega. Kekci naivni.
Odgovori
-1
2 3
myomy
24. 01. 2026 12.47
Evakuirajte rusko premoženje iz Nemčije. Nemčija je nepredvidljiva. Aja ... prepozno. So jim že pokradli vse, kar se je dalo.
Odgovori
+0
4 4
slovenc59
24. 01. 2026 12.46
In zakaj so ga sploh peljali tja ? Je pa res problem doma zgradit en orng trezor ?!
Odgovori
+2
3 1
Bananistanec
24. 01. 2026 12.39
Ne le to tudi iz vojaških baz po svetu bi jih morali izgnati ker predstavlajo nevarnost
Odgovori
+8
8 0
mr_green
24. 01. 2026 12.39
Zakaj bi katerakoli država hranila zlato v drugi državi?
Odgovori
+5
6 1
VelikoVedro
24. 01. 2026 12.45
Ker je okupirana.
Odgovori
+7
7 0
boslo
24. 01. 2026 12.56
Švica je polna mafijskega premoženja
Odgovori
+4
4 0
big_foot
24. 01. 2026 12.34
Sicer pa kje pa piše da ameri tega niso pokurili in so v trezorju bolj ali manj prazne palete.
Odgovori
+8
9 1
big_foot
24. 01. 2026 12.31
Tisto je kot bi dal lisici da pazi kokoši. Oslarija da države ne hranijo zlata doma, pa naj bo katerakoli
Odgovori
+11
12 1
Blue Dream
24. 01. 2026 12.34
sam res
Odgovori
+5
5 0
Dragica Cegler
24. 01. 2026 12.31
Kakšno zlato pa imajo Nemci?A tistega ,kibso jim ga Američani zaplenili po 2 svetovni vojni?Če je to ,bi moralo pripadati žrtvam.
Odgovori
-1
4 5
Peni Stojanović
24. 01. 2026 12.31
vi eu pa nato ste nepredvidljivi ne pa trump zanjga je skoz jasno kaj dela in kaj bi delu
Odgovori
+1
4 3
