Evergrande: morebitni stečaj kitajskega velikana lahko sproži svetovno krizo

Prihodnost prezadolženega kitajskega nepremičninskega velikana Evergrande visi na nitki, kar maje globalne finančne trge. Propad te družbe z 260 milijardami evrov dolgov bi namreč lahko vplival na celotno kitajsko, pa tudi svetovno gospodarstvo. Analitiki že vlečejo vzporednice s stečajem ameriške investicijske banke Lehman Brothers, ki je leta 2008 sprožil veliko svetovno finančno krizo. Prvi mož konglomerata zaposlenim sicer zagotavlja, da je situacijo mogoče rešiti, a ta teden je odjeknila novica, da podjetje svojih dolgov najverjetneje ne bo moglo poplačati.

Leta 1996 ustanovljeno podjetje ima 200.000 zaposlenih, poleg tega pa posredno zagotavlja še 3,8 milijona delovnih mest. Sprva so gradili stanovanjske nepremičnine, nato pa so svoje poslovanje razširili še na gradnjo športnih in zabaviščnih parkov, vložili so v proizvodnjo električnih vozil in prehrambnih izdelkov, kupili so najtrofejnejši nogometni klub Guangzhou in napovedali gradnjo stadiona, ki naj bi podrl vse rekorde v svetu športa. Pohvalili so se lahko s kar 1300 nepremičninskimi projekti v 280 mestih po vsej Kitajski.

Vse te nakupe pa so financirali z zadolževanjem. Koncern je tako trenutno zadolžen za več kot 260 milijard evrov (305 milijard dolarjev), kar je enako dvema odstotkoma kitajskega bruto domačega proizvoda (BDP). Njegove težave so se pokazale lani, ko so kitajske oblasti začele zaostrovati regulatorna pravila in omejevati možnost najemanja posojil, ko je začelo prihajati do neplačila dobaviteljem in zamud pri kritju stroškov. Sčasoma so se te težave le še stopnjevale in Evergrande zdaj ne more zaključevati niti odprtih nepremičninskih projektov, s prodajo katerih bi lahko poplačal dolg.

icon-expand Evergrande ima v lasti okoli 1300 nepremičninskih projektov in je eden največjih graditeljev stanovanjskih objektov na Kitajskem. FOTO: AP

Prezadolženo podjetje pa mora že ta četrtek poplačati obresti na zapadli obveznici, kar bi ga stalo 84 milijonov evrov. Ker tega denarja nima, bi to lahko pomenilo stečaj. Propad tako velikega igralca na kitajskem nepremičninskem trgu pa bi sprožil verižno reakcijo – prebivalci bi ostali brez denarja, ki so ga že nakazali za nova stanovanja v gradnji, brez posla bi ostali gradbinci in ostali podizvajalci, v težavah bi bile banke, ki so financirale posojila vsem omenjenim. Vse to pa bi vplivalo na kitajsko gospodarstvo, v katerem je nepremičninski trg trenutno najmočnejša gospodarska dejavnost, poročajo tuje tiskovne agencije. Težave bi se zlile tudi onkraj meja Kitajske, saj je Evergrande zadolžen tudi na mednarodnih finančnih trgih, pri ameriških in evropskih bankah. Analitiki so zaskrbljeni, saj opozarjajo, da se je globalna finančna kriza tudi pred dobrim desetletjem začela prav na nepremičninskem trgu – takrat na ameriškem.

icon-expand Gre za po prihodkih enega izmed 500 največjih podjetij na svetu, ki posredno zagotavlja delo skoraj štirim milijonom ljudi. FOTO: AP

Kaj bo storil Peking? Oči so zdaj uprte v kitajsko vlado, špekulacije o tem, kaj bi ta lahko storila, pa so različne. Nekateri menijo, da bi lahko Peking dovolil propad Evergrandeja kot opozorilo, da ni nobeno podjetje preveliko za propad in da ne gre računati na državno reševanje. A večina ocenjuje, da lastnikov domov ne bodo pustili na cedilu. Po nekaterih ugibanjih bi lahko prišlo do prestrukturiranja, v katerem bi dele lastništva v nekaterih enotah koncerna prevzele lokalne oblasti, druge enote pa bi ugasnile, poroča STA. Tudi bonitetna hiša S&P 500 meni, da bodo oblasti verjetno posredovale, a le, če bodo ocenile, da bi propad Evergrandeja lahko pomenil sistemsko tveganje za širše gospodarstvo.

icon-expand Evergrande je zadolžen tudi na mednarodnih finančnih trgih. FOTO: AP