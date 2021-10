Evergrande izpolnil obveznosti, zaskrbljenost nekoliko popustila

Evergrande je, kot ocenjujejo strokovnjaki, s 300 milijardami dolarjev (257 milijardami evrov) dolga najbolj zadolženo nepremičninsko podjetje na svetu. Zaradi ogromnega obsega poslovanja in dolgov se mnogi bojijo, da bi lahko njegov propad zamajal širše kitajsko in posledično svetovno gospodarstvo.

Če Evergrande poplačila ne bi zmogel do sobote, bi uradno veljal za insolventnega.

Močno zadolženi kitajski nepremičninski velikan si je zagotovil nekaj manevrskega prostora, potem ko mu je uspelo pred sobotnim rokom poplačati 83,5 milijona dolarjev (71,6 milijona evrov) obresti na obveznico, izdano v tujini. Rok za izplačilo se je uradno iztekel 23. septembra, ker Evergrande do takrat ni izpolnil obveznosti, pa je v skladu z običajno prakso imel še 30-dnevni podaljšani čas za plačilo.

Njegove težave so se začele, ko je Peking lani zaradi bojazni pregrevanja uvedel nova pravila glede dovoljene zadolženosti razvijalcev nepremičninskih projektov. Evergrande je med drugim poskusil svež kapital zbrati s prodajo 50,1-odstotnega deleža enote za nepremičninske storitve, a je 2,58 milijarde dolarjev (2,21 milijarde evrov) vreden posel padel v vodo.

Danes je sicer Evergrande sporočil, da nadaljuje delo na desetih projektih, ki so v zadnjih mesecih zastali. Njegove delnice so se podražile za več kot štiri odstotke.

Konec junija je podjetje delalo na 778 projektih v 233 kitajskih mestih, kaže njegovo polletno poročilo. Delo na nekaterih je zastalo, potem ko Evergrande ni poravnal računov dobaviteljem in izvajalcem. Mnogi kupci stanovanj in poslovnih prostorov so v preteklih mesecih zato že okrepili pritisk na Evergrande v strahu, da bi ostali brez svoje investicije.