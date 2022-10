Evro prvič po skoraj mesecu in pol nad enim dolarjem

Skupna evropska valuta trenutno na borzi v Frankfurtu stane 1,0034 dolarja, kar je 0,68 odstotka več kot ob koncu torkovega trgovanja. Glede na podatke frankfurtske borze je evro nazadnje nad enim dolarjem trgovanje sklenil 19. septembra. Najnižje pa je bil od tedaj 26. septembra, pri 0,9595 dolarja.

Evro je sicer prvič pod mejo enega dolarja po decembru 2002 začasno nazadoval 13. julija, nato pa vnovič večkrat avgusta. Dlje časa je torej pod enim dolarjem ostal od 19. septembra dalje. Depreciacijo so sprožile slabše gospodarske napovedi za območje evra in možnost težav v energetiki zaradi omejitev dobave ruskega plina v Evropo. Zdaj so trgi predvsem v pričakovanju četrtkovega zasedanja sveta Evropske centralne banke (ECB), na katerem naj bi prišlo do novega občutnega zvišanja obrestnih mer v območju evra.