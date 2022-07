Evro strmoglavil, Američani se veselijo poceni evropskih počitnic

Potem ko sta dolar in evro - zaradi padca slednjega - prvič po približno dveh desetletjih na skoraj enaki vrednosti, to pomeni, da so potovanja na staro celino za Američane trenutno neobičajno poceni - in številni se tako že veselijo cenejših evropskih počitnic. A kar je dobro za ameriške turiste, je slabo za številna evropska podjetja, ki jim močnejši dolar predstavlja težavo.

icon-expand Čakanje na letališču FOTO: Shutterstock "Če ste Američan, ki želi to poletje - po prekinitvi potovanj med pandemijo - obiskati Italijo, Grčijo ali Španijo, imate srečo. Obroki, hoteli in izleti so dostopnejši kot kadar koli prej v zadnjih dveh desetletjih," lahko te dni beremo v ameriških medijih. Številni možnost ugodnejših potovanj že izkoriščajo, kar se pozna tudi pri gneči v turističnih središčih. V Rimu je potrebno pri znamenitosti stati že ob 7. uri zjutraj, v Firencah se na na ogled Michelangelovega Davida čaka tudi 30 minut, so ameriški turisti v Italiji potarnali ameriškim medijem. "Kamor koli si šel, smo bili kot sardine," je pred kratkim za USA Today dejal eden izmed njih. "Vse je zasedeno," je povedala Brigitte Armand, predsednica podjetja Eurobound, ki potovalnim agencijam ponuja turistične pakete po Evropi. "V Versaillesu ne morete dobiti prostora. Ne morete dobiti vstopnic za Eifflov stolp. Iskreno povedano, tega še nisem videla." "Nižja vrednost evra pomeni, da lahko ameriški popotniki, ki svoj denar pretvorijo v evre, kupijo več slastnih evropskih večerij, avto lahko najamejo za kakšen dan več, lahko kupijo še drugo škatlo drage belgijske čokolade" pravi Barry Eichengreen, profesor ekonomije na kalifornijski univerzi Berkeley. Vrednost evra v primerjavi z dolarjem je sicer že občutno padla, po podatkih Societe Generale pa bi lahko padla še za dodatnih deset odstotkov. Glavni valutni strateg družbe SocGen je za Business Insider kot potencialno izjemno bolečo točko za Evropo izpostavil ruski plinovod. "Energetska odvisnost Evrope od Rusije upada, vendar ne dovolj hitro, da bi se izognili recesiji, če se plinovod zapre. Če se to zgodi, bo evro še izgubil," je zapisal. Zima bi lahko bila za Evropo zelo dolga, menijo analitiki. Kar je dobro za ameriške turiste, je slabo za evropska podjetja, ki morajo kupovati energijo, surovine in komponente po cenah v dolarjih. Naraščajoči stroški uvoza bi lahko še naprej zviševali cene v 19 državah, ki uporabljajo evro, kjer je letna inflacija junija poskočila na rekordnih 8,6 odstotka. Med vzroki, ki bodo Evropi še povzročali glavobol, analitiki izpostavljajo gospodarske obete. Strahovi pred recesijo po vsem svetu naraščajo. Toda Evropa je zaradi bližine vojne v Ukrajini in njene zgodovinske odvisnosti od Rusije pri zadovoljevanju svojih potreb po energiji izjemno ranljiva. Drugo vprašanje je trgovina. Nemčija je poročala o redkem mesečnem trgovinskem primanjkljaju, kar je znak, da visoke cene energije obremenjujejo njene proizvajalce. Evropa za ZDA tudi zaostaja pri zviševanju obrestnih mer, čeprav Evropska centralna banka pričakuje, da jih bo ta mesec začela zviševati. To pomeni, da je večja verjetnost, da bodo vlagatelji svoj denar naložili v Združenih državah, kjer lahko ustvarijo boljše donose. Ker obrestne mere naraščajo, pa se pojavljajo skrbi, da bi se lahko trgi obveznic v državah z visoko dolžniško obremenitvijo, kot sta Italija in Grčija, znašli pod pritiskom. A težave so globalne, za Business Insider svari analitik Joe Terranova, ki meni, da se ni mogoče izogniti obdobju trdovratne inflacije, padajoče cene surovin pa nakazujejo, da bi lahko ZDA že letos zdrsnile v recesijo. Padec cen določenih surovin kaže, da se povpraševanje upočasnjuje, kar je potencialni znanilec recesije, je opozoril in izpostavil nafto, baker in les.