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Gospodarstvo

Evropa bi ekspresno odpirala rudnike: 'To je ruska ruleta z vodo'

Bruselj, 20. 06. 2026 17.35 pred 1 uro 4 min branja 23

Avtor:
N.Š.
Nahajališče litija

Medtem ko Evropska unija pospešeno išče poti do večje surovinske neodvisnosti in želi zmanjšati odvisnost od Kitajske, se odpira nov spor. Bruselj želi pospešiti odpiranje rudnikov litija, grafita, kobalta in drugih kritičnih surovin, potrebnih za razvoj umetne inteligence, električnih vozil, obnovljivih virov energije in obrambne industrije. Toda številni od teh projektov so načrtovani prav na območjih, ki jih že danes pestijo suše in pomanjkanje vode.

Nova analiza organizacije Watershed Investigations kaže, da se več kot polovica od 33 novih ali razširjenih rudnikov, ki jih je Evropska komisija uvrstila med strateške projekte, nahaja na območjih, ki se v zadnjih dveh desetletjih izrazito izsušujejo. Skoraj polovica jih leži na območjih, ki so v zadnjih mesecih doživela sušne razmere, četrtina pa na območjih, ki jih evropske institucije že danes uvrščajo med vodno najbolj obremenjena.

V središču spora je vprašanje, ali lahko Evropa hkrati vodi zeleni prehod in zaščiti svoje vse bolj omejene vodne vire, poroča Guardian.

Litij za električne avtomobile, a po kakšni ceni?

Evropska komisija je letos določila 47 tako imenovanih strateških projektov, med katerimi je 33 rudnikov. Ti bodo deležni hitrejših postopkov pridobivanja dovoljenj, politične podpore in v nekaterih primerih tudi evropskega financiranja.

Cilj je jasen. Povpraševanje po kritičnih mineralih se je od leta 2010 potrojilo. Zaradi umetne inteligence, baterij, električnih vozil, vetrnih elektrarn in obrambne industrije naj bi se do leta 2030 ponovno več kot podvojilo.

Po ocenah strokovnjakov naj bi se potrebe po grafitu, litiju in kobaltu do leta 2050 povečale za skoraj 500 odstotkov v primerjavi z letom 2020. Evropska unija želi zato zmanjšati odvisnost od uvoza in razviti lastne vire. Toda ravno tukaj se pojavi problem.

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Rudniki potrebujejo ogromne količine vode

Rudarstvo velja za eno najbolj vodno intenzivnih industrij. Voda je potrebna za predelavo rude, zatiranje prahu, upravljanje odpadkov in izčrpavanje rudniških jam.

Čeprav sodobni rudniki velik del vode reciklirajo, še vedno potrebujejo velike količine novih vodnih virov.

Po podatkih analize je šest strateških rudnikov načrtovanih v najbolj vodno obremenjenih delih Španije. Dodatni projekti nastajajo tudi na Portugalskem in v Grčiji. Vse tri države se že danes uvrščajo med deset evropskih držav z največjimi težavami zaradi pomanjkanja vode.

Leta 2024 je morala Katalonija zaradi najhujše suše v zgodovini razglasiti izredne razmere. V Andaluziji so uvedli omejitve porabe vode. Na Portugalskem pa je bilo leta 2022 kar 96 odstotkov ozemlja prizadetega zaradi hude ali izjemne suše.

Po podatkih analize je šest strateških rudnikov načrtovanih v najbolj vodno obremenjenih delih Španije.
Po podatkih analize je šest strateških rudnikov načrtovanih v najbolj vodno obremenjenih delih Španije.
FOTO: AP

Bruselj pripravlja spremembo ključne okoljske zakonodaje

Posebno zaskrbljenost med okoljevarstveniki povzroča podatek, da Evropska komisija pripravlja prenovo okvirne vodne direktive, enega najpomembnejših evropskih zakonov za zaščito rek, podtalnice in mokrišč.

Uradni cilj sprememb je zmanjšati birokratske ovire in olajšati dostop do strateških mineralov.

Evropsko rudarsko združenje Euromines že dlje časa zahteva spremembe. Med drugim si želi daljših rokov za doseganje ciljev glede kakovosti voda, večje pravne predvidljivosti in sprememb pri izvajanju načela, da se stanje vodnih teles ne sme poslabšati.

Okoljske organizacije opozarjajo, da bi takšne spremembe lahko pomembno oslabile varovalke, ki danes ščitijo evropske vodne vire.

Med najostrejšimi kritiki je direktor Inštituta Združenih narodov za vodo, okolje in zdravje Kaveh Madani. Po njegovem mnenju so sedanje zaščite že zdaj precej šibke in polne vrzeli.

"Pospeševanje rudarskih projektov na vodno obremenjenih območjih z rahljanjem okoljskih varovalk je oblika ruske rulete," opozarja.

Po njegovih besedah se lahko projekt kratkoročno zdi gospodarsko koristen, vendar lahko ena sama večja napaka povzroči dolgoročno škodo ljudem, rekam, podtalnici in ekosistemom. "Posledice so lahko trajne ali celo nepopravljive," opozarja.

Podobno meni tudi Sara Johansson iz Evropskega okoljskega urada, ki trdi, da rudarska industrija ni predložila dokazov, da je prav vodna direktiva glavni razlog za počasno potrjevanje rudnikov. "Slabitev teh zaščit zmanjšuje vodno odpornost Evrope. Račun pa bodo na koncu plačali davkoplačevalci, kmetje in lokalne skupnosti," opozarja.

Evropska komisija: Projekti bodo še naprej podvrženi okoljskim presojam

Evropska komisija kritike zavrača. Poudarja, da so vse strateške projekte pregledali neodvisni strokovnjaki in da bodo morali še naprej spoštovati evropsko okoljsko zakonodajo.

Tudi rudarska podjetja poudarjajo, da uporabljajo zaprte sisteme kroženja vode, izvajajo monitoring in pripravljajo okoljske študije, ki naj bi zmanjšale tveganja.

Toda okoljevarstveniki opozarjajo, da vprašanje ni le tehnologija, temveč predvsem lokacija.

Evropa se tako sooča s paradoksom zelenega prehoda. Za proizvodnjo baterij, sončnih panelov, umetne inteligence in električnih vozil potrebuje vedno več kritičnih mineralov. Za njihovo pridobivanje pa potrebuje ogromne količine vode – dobrine, ki je na jugu Evrope vse manj. Prav zato postaja vprašanje, kako zagotoviti strateške surovine, ne da bi pri tem ogrozili vodne vire in resno prizadeli okolje, eno ključnih političnih in okoljskih dilem prihodnjega desetletja.

minerali eu litij

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KOMENTARJI23

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Old_geezer
20. 06. 2026 19.01
Dobro da tako niso razmišljali tisti Evropejci, ki so izumili parni stroj, motor z notranjim izgorevanjem, železnico, elektriko, avtomobile, razcepili atom itd. Ampak voda in metulji, gremo nazaj v jame! Zato nas pa vsi prehitevajo. Tudi taki ki so bili pred nedavnim še svetlobna leta za nami. S tem je treba nehat, sicer bomo tako kot v Afriki. Drugi bodo prišli k nam gledat domorodcev in odvažat naravne vire. Metulji in voda gor ali dol. Svet ni potica.
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+1
1 0
Oblastljudstvu
20. 06. 2026 18.57
Evropa se je odločila rešiti svet in tako uničiti vso gospodarstvo. #zeleni #ustavimonorost
Odgovori
+3
3 0
Banion
20. 06. 2026 18.51
električni avtomobili ne onesnažujejo, a njih prizvodnja je trikrat večej onesnaževanje kot ta najbolj zanemarjen disel
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+2
3 1
Old_geezer
20. 06. 2026 18.56
3x? Onesnaževanje s čim? Primerjava hrušk in jabolk. A če so rudniki na Kitajskem pa ni onesnaženja? Ludisti vsi po vrsti
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-1
1 2
nick73
20. 06. 2026 18.51
Ko enkrat uničiš vso svojo industrijo in zaostaneš za razvitimi državami, potem pač razviti tujci hodijo k tebi na lov za surovinami in ljudmi, kot so evropski kolonizatorji počeli po Afriki in Ameriki pred 300 leti. Lepo, da se Evropska komisija zbuja, samo bistveno prepozno in prepočasi.
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+5
5 0
apage
20. 06. 2026 18.49
elektricni avtomobili so ekoloska katastrofa.
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+3
4 1
Old_geezer
20. 06. 2026 18.51
Dizel pa bistra studenčnica ane? Da se bodo Arabci lahko še vedno vozili z avioni z zlatimi skreti.
Odgovori
-2
1 3
Old_geezer
20. 06. 2026 18.43
Čudno da se direktor Inštituta Združenih narodov za vodo, okolje in zdravje Kaveh Madani ne oglasi pri kakšnih kitajskih ali ruskih rudnikih. Motijo ga samo evropski. A na Kitajskem pa ni vode in metuljev?
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+6
7 1
Stojadina-sportiva
20. 06. 2026 18.38
Dokler bo lahko en avtobus aktivistov posegal v projekte in ustavljal razvoj, bomo pač padali...tam kjer prevladajo interesi za dobrobit večine bodo pa rasli in se razvijali...
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+4
4 0
Bananistanec
20. 06. 2026 18.33
Vozili bi se v najbolj tehnološko dovršenem električnem avtu, pili pa zelo mineralizirano vodo
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+2
2 0
zvizi
20. 06. 2026 18.31
Vse to za električna vozila (ekolesa), ki so naravi prijazni....kakšne neumnosti!!!!
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+4
5 1
MiskoPol
20. 06. 2026 18.29
To gre približno tako: če bi EU v Trenti odkrila litij, bi preko podkupljivih vlad dosegla, da se tam kopa litij. Kaj bi se zgodilo s Trento in Sočo, jih ne briga.
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-1
3 4
Old_geezer
20. 06. 2026 18.50
Jaz mislim da je bolj tako: V Evropi imamo dovolj rudnin, znanja in denarja, da izničimi svojo odvisnost od uvoza industrijskih proizvodov in tudi energije. Vendar tega ne naredimo, ker se vedno najdejo neki ludisti, ki tam odkrijejo tudi vodo in metulje. Hkrati pa vedo povedati kakšne vse pravice imajo na papirju in kaj vse jim pripada. Delali ne bi nič, samo pametovali o metuljih in povzročali vedno večji zaostanek Evrope za konkurenti. Od kod bo prišlo za njihove pravice, jih ne zanima. Človek bi si mislil da jih morda financirajo tisti, ki imajo korist od evropskega uvoza industrijskih izdelkov in nafte....
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+1
1 0
Stojadina-sportiva
20. 06. 2026 18.29
Dokler bo peščica krojila usodo večine bo pač tako, da se nobenega projekta ne bo dalo speljat...pa naj si bo to neka obvoznica, tovarna, rudnik...na ta način evropa samo tone. Ni napredka brez kompromisov, torej nekdo bo moral nekaj požret, da bo večina profitirala, drugače ne bo šlo...
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+6
6 0
medusa
20. 06. 2026 18.25
Rajsi naj gledajo,da bo za jest in frisna voda za pit !Norci!
Odgovori
+3
5 2
antirepresija
20. 06. 2026 18.31
ne bos imel vec zaj "jest" ,ce ne bo industrije.
Odgovori
+1
2 1
jung
20. 06. 2026 18.23
Evropi se dogaja bumerang efekt, ki seče na polno. Poti nazaj več ni. Mogoče bi delno popravila zadevo MOČNA desnica, a na kratki rok tega ne bo, saj se je levica preveč močno vgnezdila. Kukavičje jajce je najbolj primerna metafora.
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+5
6 1
McGregor---
20. 06. 2026 18.11
🇪🇺 20 let za 🇨🇳. Vazno, da je Ursula uvedla filsne zamaške in novo direktivo o mali embalaži po kava-barih etc in Evropejci jo se kar vedno prenašamo, da o Kalasovi z negativnim IQ ne izgubljamo besed..... 🧐😂
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+10
11 1
DAEMONIUM
20. 06. 2026 18.05
Sami sebe so EU birokrati ujeli v past saj kitajska kontrolira 90% strateških surovin in Evropa bo vsak vaš kot institucija morala propasti nato pa se bodo morale države same znajti tiste ki bodo še obstale po razpadu EU.
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+13
14 1
Old_geezer
20. 06. 2026 17.57
Noro, da se samo v Evropi nikoli ne da nič naredit, ker je vedno nekaj narobe, da je vsakršen napredek slab. Toliko časa bomo zaostajali, da nam bodo počasi začeli pogoje in pravila postavljati tisti, ki so vedno dlje pred nami. Njim bo pa vseeno za metuljčke.
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+14
15 1
Kimberley Echo
20. 06. 2026 18.33
Saj to ja ni nič čudnega. EU je umetna tvorba držav in narodov. Včasih se 3 ne morejo dogovorit, ne pa da se jih bo 27. Vse bolj moteče pa postaja diktatorsko vodenje Bruslja in evropske komisije, kar ne moti le manjših držav, ampak tudi napr. Nemčije.
Odgovori
-1
1 2
Old_geezer
20. 06. 2026 18.39
Vsaka država ali skupnost držav je umetna tvorba. V naravi se naključno ne pojavljajo. In vsaka se lahko izboljša iz danega stanja.
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+1
1 0
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