Evropejci vse bolj obsedeni z velikimi avtomobili: 'Prepovedati bi jih morali'

"Evropa bi morala prepovedati Ram," je pravi Curtis. "Ta vrsta vozila je pretirano težka, visoka in močna, zaradi česar je smrtonosna."

Zaenkrat so velikanska vozila v nasprotju z okoljskimi predpisi EU, vendar jih je mogoče uvoziti prek stranskega kanala, znanega kot odobritev posameznih vozil (IVA), ki jih podvrže manjšemu nadzoru. Lani je bilo v Evropo pripeljanih skoraj 5.000 Dodge Ramov in približno 60 odstotkov odobritev IVA v EU, na Norveškem in Islandiji je bila za Ram. Prihajajo tudi druga velika vozila kot sta Ford F-150 in Chevrolet Silverado, vendar v manjšem številu, poroča Guardian.

Prodaja teh poltovornjakov je del širšega globalnega trenda rasti športnih terencev in težjih vozil. Čeprav jih proizvajalci tržijo zaradi zmogljivosti na terenu, so v mestnih območjih, kot so trgovski centri in šolska parkirišča, postali običajen prizor.

Strokovnjaki, kot je Robin Hickman z University College London, trdijo, da ljudje ta vozila uporabljajo kot simbol prestiža in varnosti, čeprav imajo ta vozila zaradi svoje velikosti večje tveganje za povzročitev hujših nesreč.

V Belgiji je raziskava iz leta 2024 pokazala, da so pešci ali kolesarji v trčenju s poltovornjakom za 90 odstotov bolj izpostavljeni hudim poškodbam kot pri trčenju z običajnim avtomobilom. Poleg tega so vozila z višjimi pokrovi motorja bolj nevarna za pešce, saj otežujejo vidljivost in povečujejo verjetnost, da bo vozilo zadelo vitalne organe ali glavo pešca.

Novembra lani je Insurance Institute for Highway Safety v ZDA ugotovil, da je tveganje smrti za približno 45 odstotkov večje, če bi pešca zbilo vozilo z visokim pokrovom motorja. Januarja je ameriška študija pokazala, da 10-centimetrsko povečanje višine pokrova motorja povzroči 22-odstotno povečanje tveganja smrti pešcev. Povečanje tveganja se je povečalo na 31 odstotkov pri starejših od 65 let in na 81 odstotkov pri otrocih.

Varnostni strokovnjaki opozarjajo, da javnost ni dovolj ozaveščena o nevarnostih velikih vozil. Raziskava iz februarja 2024 je pokazala, da le 40 odstotkov britanskih odraslih meni, da so športni terenci in poltovornjaki nevarni za druge udeležence v prometu, pri lastnikih teh vozil pa je ta odstotek še nižji, le 20 odstotkov.

Kljub varnostnim pomislekom nekateri ljudje opravičujejo nakup velikih vozil z občutkom varnosti ali pa večjim udobjem. Toda strokovnjaki, kot je Hickman, opozarjajo, da se ti občutki varnosti ne bi smeli postavljati pred varnost drugih udeležencev v prometu, zlasti pešcev in kolesarjev.

Raziskovalci menijo, da mešanica agresivnega oglaševanja, iskanja statusa in slabe ozaveščenosti javnosti proizvajalcem avtomobilov pomaga pri uspehu vedno večjih vozil.

V nekaterih evropskih mestih, kot so Pariz, Lyon in Grenoble, so že uvedli dodatne pristojbine za parkiranje športnih terencev in poltovornjakov, ki temeljijo na teži vozila.

Kampanje pa pozivajo k zaostritvi evropskih varnostnih predpisov in zaprtju regulativnih lukenj, ki omogočajo uvoz teh velikih vozil brez zadostnega nadzora.