Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Gospodarstvo

Trgovinski dogovor EU-ZDA je do nadaljnjega zamrznjen

Strasbourg, 21. 01. 2026 15.44 pred 52 minutami 1 min branja 13

Avtor:
U.Z. STA
Carine

Evropski parlament je zaradi groženj ameriškega predsednika Donalda Trumpa s carinami na uvoz iz več evropskih držav do nadaljnjega ustavil potrjevanje julija lani sklenjenega trgovinskega dogovora med EU in ZDA, je sporočil predsednik pristojnega parlamentarnega odbora Bernd Lange.

"Zdaj je tudi uradno: Dogovor EU-ZDA je do nadaljnjega zamrznjen. Pogajalci smo se ravnokar dogovorili, da v odboru za mednarodno trgovino začasno ustavimo delo na implementaciji dogovora iz Turnberryja. Na kocki sta naša suverenost in ozemeljska celovitost. Ne moremo več ravnati kot običajno," je po sestanku s predstavniki političnih skupin, pristojnimi za trgovinski dogovor z ZDA, na družbenem omrežju X zapisal nemški evroposlanec iz vrst socialistov in demokratov (S&D). 

Trump Davos
Trump Davos
FOTO: AP

Parlamentarni odbor za mednarodno trgovino (INTA) bi moral po prvotnih načrtih v prihodnjih tednih glasovati o predlogu Evropske komisije, ki bi omogočil odpravo oziroma znižanje carin na uvoz industrijskega blaga in določenih kmetijskih izdelkov iz ZDA v EU, kot predvideva julija lani sklenjeni dogovor med Brusljem in Washingtonom.

Postopek obravnave so zdaj ustavili za nedoločen čas.

To so storili po sobotnih grožnjah ameriškega predsednika s carinami na uvoz iz osmih evropskih držav, povezanih z njegovimi težnjami po prevzemu Grenlandije.

Preberi še EU bo začasno zamrznila trgovinski sporazum z ZDA

O transatlantskih odnosih, vključno z odzivom na Trumpove grožnje, bodo sicer v četrtek na izrednem vrhu v Bruslju razpravljali voditelji držav članic unije.

Evropski parlament trgovinski dogovor zda zamrznitev

Mol potrdil dogovor z Gazprom Neftom o nakupu 56-odstotnega deleža NIS

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
KOMENTARJI13

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
fizelj2
21. 01. 2026 16.40
Koncno. Hvala bogu koncno smo se malo postavili zase
Odgovori
0 0
Vlahek
21. 01. 2026 16.31
Sramota je slovenija,VSE IMAMO LAHKO SVOJE ampak raje smo se prodali
Odgovori
+1
1 0
Vlahek
21. 01. 2026 16.30
HVALA BOGU
Odgovori
0 0
NeXadileC
21. 01. 2026 16.25
Badum, badum badummm...
Odgovori
0 0
ptuj.si
21. 01. 2026 16.14
Bravo, še več oporečne hrane iz Afrike, Azije,....
Odgovori
-3
1 4
Cmrlj3
21. 01. 2026 16.36
Pa kdo ti brani, da kupuješ pri kmetu ali na tržnici? Saj ti na deklaraciji piše iz kje je. Kupuj kjer ti paše in drugim pusti, da oni kupujejo kjer njim paše.
Odgovori
0 0
Mens sana
21. 01. 2026 16.13
...............povprečnemu Evropejecu se bo posledično okrepilo zdravje in denarnica bo debelejša, telo bo hvaležno za abstinenco od Coca Cole, hamburgerjev, Mc Donaldov...., ne bodo nas posiljevali z IPhoni, Delli, Teslami, .............
Odgovori
+0
1 1
ptuj.si
21. 01. 2026 16.20
Ti res verjameš temu kar si napisal?
Odgovori
0 0
Mens sana
21. 01. 2026 16.22
..............približno toliko kot Vi vašemu zapisu zgoraj.............
Odgovori
0 0
klop12
21. 01. 2026 16.10
Pravilno
Odgovori
+6
6 0
kala 09
21. 01. 2026 16.03
Pravilno,ne se pustiti.
Odgovori
+8
8 0
AFŽ
21. 01. 2026 15.56
sploh ne bi smel biti podpisan, Navlekli bogo še več GSO, pa velike cestne klade, hehomogenizirane za naše ceste
Odgovori
+6
6 0
ho?emVšolo
21. 01. 2026 15.52
Bravo!
Odgovori
+8
8 0
bibaleze
Portal
Smučarski as pričakuje deklico
Lastnosti, ki jih dojenčki podedujejo po mami
Lastnosti, ki jih dojenčki podedujejo po mami
Tretji otrok, nova zgodba: rodila se je Mikey Moon
Tretji otrok, nova zgodba: rodila se je Mikey Moon
Previdno: Ta navada lahko vpliva na otrokov govorni razvoj
Previdno: Ta navada lahko vpliva na otrokov govorni razvoj
zadovoljna
Portal
Sta Tim Novak iz Kmetije in njegova Tina še skupaj?
Pozabite na klasični suknjič, ta model bomo nosile letos
Pozabite na klasični suknjič, ta model bomo nosile letos
To je najbolj slavna ljubezenska zgodba na svetu
To je najbolj slavna ljubezenska zgodba na svetu
Tega od slavne tenisačice ni pričakoval nihče
Tega od slavne tenisačice ni pričakoval nihče
vizita
Portal
7 živil, ki lahko naravno podpirajo delovanje jeter
Tej hrani bi se starostniki morali izogibati
Tej hrani bi se starostniki morali izogibati
En sam gen bi lahko povzročal več kot 90 odstotkov primerov Alzheimerjeve bolezni
En sam gen bi lahko povzročal več kot 90 odstotkov primerov Alzheimerjeve bolezni
Zakaj pozimi težje zaspite: zdravnik opozarja na pogosto napako
Zakaj pozimi težje zaspite: zdravnik opozarja na pogosto napako
cekin
Portal
Dobitek 5+0: koliko bo prejel srečnež?
V času negotovosti nove rekorde dosegla zlato in srebro
V času negotovosti nove rekorde dosegla zlato in srebro
Kdo so iranski 'aghazadeh'?
Kdo so iranski 'aghazadeh'?
Plača, ki jemlje dih - toliko bo zaslužil podpredsednik ECB
Plača, ki jemlje dih - toliko bo zaslužil podpredsednik ECB
moskisvet
Portal
Ste slišali, kaj se je zgodilo?
Umrl je človek, ki je zaznamoval vaše otroštvo
Umrl je človek, ki je zaznamoval vaše otroštvo
Toyota predstavlja najmočnejši Land Cruiser doslej
Toyota predstavlja najmočnejši Land Cruiser doslej
Bobnar legendarne rock skupine izgubil bitko z rakom
Bobnar legendarne rock skupine izgubil bitko z rakom
dominvrt
Portal
Princ William razkril skrivnost iz spalnice
Zato orhideji odpadejo cvetovi
Zato orhideji odpadejo cvetovi
S tem preprostim trikom povrnite mehkobo vašim brisačam
S tem preprostim trikom povrnite mehkobo vašim brisačam
Najlepša mačka na svetu prihaja iz Rusije
Najlepša mačka na svetu prihaja iz Rusije
okusno
Portal
Testenine na hitro: 5 receptov, pripravljenih v največ pol ure
Sladica iz dveh sestavin, ki jo te dni vsi pripravljajo
Sladica iz dveh sestavin, ki jo te dni vsi pripravljajo
Idealna izbira za dneve, ko nimate ideje, kaj skuhati
Idealna izbira za dneve, ko nimate ideje, kaj skuhati
Kuharski kviz: Odkrijte, kako dober kuhar ste v resnici
Kuharski kviz: Odkrijte, kako dober kuhar ste v resnici
voyo
Portal
Zaveza
Skrivnosti
Skrivnosti
Ljubezenski trikotnik
Ljubezenski trikotnik
Čao Bela
Čao Bela
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1469