Trgovinski dogovor EU-ZDA je do nadaljnjega zamrznjen

"Zdaj je tudi uradno: Dogovor EU-ZDA je do nadaljnjega zamrznjen. Pogajalci smo se ravnokar dogovorili, da v odboru za mednarodno trgovino začasno ustavimo delo na implementaciji dogovora iz Turnberryja. Na kocki sta naša suverenost in ozemeljska celovitost. Ne moremo več ravnati kot običajno ," je po sestanku s predstavniki političnih skupin, pristojnimi za trgovinski dogovor z ZDA, na družbenem omrežju X zapisal nemški evroposlanec iz vrst socialistov in demokratov (S&D).

Parlamentarni odbor za mednarodno trgovino (INTA) bi moral po prvotnih načrtih v prihodnjih tednih glasovati o predlogu Evropske komisije, ki bi omogočil odpravo oziroma znižanje carin na uvoz industrijskega blaga in določenih kmetijskih izdelkov iz ZDA v EU, kot predvideva julija lani sklenjeni dogovor med Brusljem in Washingtonom.

Postopek obravnave so zdaj ustavili za nedoločen čas.

To so storili po sobotnih grožnjah ameriškega predsednika s carinami na uvoz iz osmih evropskih držav, povezanih z njegovimi težnjami po prevzemu Grenlandije.