Evropska komisija BMW-ju in Volkswagnu naložila 875 milijonov evrov kazni

"Današnja odločitev komisije govori o tem, kako je sicer legitimno tehnološko sodelovanje skrenilo s prave poti," je kazen pospremila evropska komisarka za konkurenčnost Margrethe Vestager.

Komisija je na podlagi suma, da omejujejo konkurenco na področju tehnologije za zmanjševanje škodljivih izpustov, leta 2017 pod lupo vzela nemške znamke BMW, Daimler in znamke iz skupine Volkswagen – Volkswagen, Audi in Porsche, t. i. krog petih.

Kot je Vestagerjeva danes zapisala v sporočilu za javnost, so vsa podjetja posedovala tehnologijo za zmanjšanje škodljivih izpustov, a so vseeno omejevala dostop kupcev do okolju prijaznejših vozil.

Kazen se sicer nanaša na njihovo ravnanje med letoma 2009 in 2014, ko so se dogovarjala o omejitvah rabe dodatka adblue v katalizatorjih SCR. Ta omogoča zmanjšanje škodljivih izpustov dušikovega oksida v dizelskih avtomobilih.

Volkswagen mora plačati okoli 500 milijonov, BMW pa okoli 375 milijonov evrov kazni. Kot kaže, pa je kazen nižja, kot so se bali v BMW-ju, kjer so za ta namen ustvarili za milijardo evrov rezervacij.

Vsi vpleteni so sicer priznali kartelno dogovarjanje in se strinjali s poravnavo, so pojasnili v komisiji, vendar pa se je Daimler kazni izognil, ker je razkril obstoj kartela.

Ta primer ni del mednarodnega škandala goljufanja na testih izpustov dizelskih vozi, ki je izbruhnil leta 2015 in je znan kot afera Dieselgate, sta pa oba povezana z vprašanjem onesnaževanja okolja.