Napoved za Slovenijo: zmerna gospodarska rast in višja inflacija

Evropska komisija vsako leto objavi dve izčrpni napovedi (spomladi in jeseni) in dve vmesni napovedi (pozimi in poleti). Naslednja letošnja gospodarska napoved Evropske komisije bo gospodarska napoved iz pomladi 2020, ki naj bi bila objavljena 7. maja letos.

Glede na zimsko napoved naj bi rast bruto domačega proizvoda (BDP) v območju evra v letih 2020 in 2021 ostala stabilna, in sicer pri 1,2 odstotka. Za EU je evropska komisija napovedala 1,4-odstotno rast, ki je nekoliko počasnejša kot v letu 2019, ko je znašala 1,5 odstotka.

Evropskemu gospodarstvu naj bi koristilo zmanjšanje globalnih trgovinskih napetosti in preprečitev brexita brez dogovora. Pomembna dejavnika ohranitve rasti bosta tudi zasebna potrošnja in naložbe, zlasti v gradbenem sektorju, povečale pa naj bi se tudi javne naložbe v prometno in digitalno infrastrukturo.

Inflacija naj bi v območju evra znašala 1,3 odstotka v letu 2020 in 1,4 odstotka v letu 2021. Za Evropsko unijo kot celoto pa za letos napovedujejo 1,5-odstotno inflacijo, leto kasneje pa 1,6-odstotno.

Gospodarski obeti so povezani z visoko stopnjo negotovosti, projekcije pa so izpostavljene negativnim tveganjem. Trgovinske napetosti med ZDA in Kitajsko so se nekoliko zmanjšale, vendar nejasna trgovinska politika ZDA še vedno ovira bolj celovito izboljšanje. Družbeni nemiri v Latinski Ameriki bi lahko ogrozili gospodarsko okrevanje regije, zaradi povečanih geopolitičnih napetosti na Bližnjem vzhodu pa se je povečalo tveganje konfliktov v regiji.