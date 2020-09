Evropska komisija odobrila koncentracijo Fortenove in Mercatorja

"Evropska komisija je odobrila namero o koncentraciji, v okviru katere bo skupina Fortenova pridobila obvladovanje družbe Poslovni sistem Mercator," so danes v sporočilu za javnost, objavljenem na spletni strani Ljubljanske borze, zapisali v Mercatorju.

Za ozemlja Srbije, Bosne in Hercegovine, Črne gore in Severne Makedonije je bila koncentracija priglašena pri pristojnih lokalnih organih za regulacijo tržne konkurence in vsi nacionalni organi, razen Komisije za zaščito konkurence Republike Srbije, so do zdaj koncentracijo odobrili.