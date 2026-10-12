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Gospodarstvo

Evropska komisija podprla nižje trošarine na bencin in dizel

Ljubljana/Bruselj, 12. 10. 2026 10.06 pred 37 minutami 2 min branja 5

Avtor:
U. Z. K.
Denar v rezervoarju

Evropska komisija je podprla slovensko prošnjo za začasno znižanje trošarin na 95-oktanski bencin in dizelsko gorivo pod najnižjo raven, ki jo določa evropska direktiva. Predlaga, da bi trošarina za liter bencina znašala največ 21,95 centa, za liter dizelskega goriva pa 22,5 centa. Predlog, ki bi veljal šest mesecev, mora zdaj soglasno potrditi še Svet EU.

Po oceni Evropske komisije bi takšen ukrep gospodinjstvom in podjetjem prinesel hitro olajšanje, saj bi se znižanje davčne obremenitve neposredno odrazilo v končnih cenah goriv. Višje cene energentov namreč še posebej prizadenejo gospodinjstva z nižjimi prihodki in podjetja, med njimi mala in srednja podjetja, so ocenili v petek. 

Predlog Evropske komisije, objavljen 9. oktobra, za zdaj zajema le bencin in dizelsko gorivo. Soglasno ga mora potrditi še Svet EU.

Evropska komisija je prižgala zeleno luč za nižje trošarine, odločitev je zdaj v rokah Sveta EU.
Evropska komisija je prižgala zeleno luč za nižje trošarine, odločitev je zdaj v rokah Sveta EU.
FOTO: Shutterstock

Spomnimo. Slovenija je prošnjo za odobritev začasnega znižanja trošarin pod evropski minimum na Evropsko komisijo naslovila 31. julija letos. Za ukrep se je odločila zaradi visokih cen goriv, povezanih z zaostrenimi geopolitičnimi razmerami na Bližnjem vzhodu in motnjami v svetovnih dobavnih verigah nafte in naftnih derivatov. Avgusta je prošnjo dopolnila z zahtevo po še nekoliko nižjih trošarinah od prvotno predlaganih, septembra pa je zaprosila tudi za možnost znižanja trošarine na kurilno olje.

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Trošarina na dizelsko gorivo v Sloveniji trenutno znaša 330 evrov za 1000 litrov, kar je najnižja raven, ki jo dovoljuje evropska direktiva. Pri bencinu znaša 417,59 evra za 1000 litrov, evropski minimum pa je 359 evrov. Če bo Svet EU predlog potrdil, bo Slovenija lahko za šest mesecev trošarino znižala na 219,50 evra za 1000 litrov bencina in 225 evrov za 1000 litrov dizelskega goriva.

Evropska komisija v predlogu ocenjuje, da je začasno znižanje trošarin zaradi izrednih razmer in omejenega šestmesečnega obdobja ustrezen ukrep. Ob tem opozarja, da lahko nižje trošarine zmanjšajo proračunske prihodke in spodbudijo povpraševanje po fosilnih gorivih, zato mora biti ukrep časovno omejen. Če bo Svet EU predlog soglasno potrdil, bo dovoljenje začelo veljati z dnem uradnega obvestila Sloveniji in bo veljalo šest mesecev.

Članice EU sicer lahko trošarine samostojno znižujejo do najnižjih ravni, določenih v direktivi o obdavčitvi energije. Za znižanje pod te meje pa potrebujejo posebno dovoljenje Sveta EU, ki odloča soglasno na predlog Evropske komisije.

Ker je Evropa še naprej odvisna od uvoženih fosilnih goriv, ostaja izpostavljena geopolitičnim pretresom, poudarja Komisija. To po njenem mnenju dodatno potrjuje pomen pospeševanja elektrifikacije. V akcijskem načrtu za elektrifikacijo je zato ta mesec predlagala tudi ukrepe za znižanje omrežnin za določene skupine odjemalcev, znižanje davkov na električno energijo za energetsko intenzivna podjetja in zagotovitev, da električna energija ne bi bila obdavčena bolj kot plin.

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KOMENTARJI5

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Thor10
12. 10. 2026 10.44
Zdej vem od kje denar Evropi. Za vsak liter plačamo ogromen davek. Kraja. Bo treba off grid sistem in elektrika
Odgovori
+1
1 0
Eksiflajs96
12. 10. 2026 10.43
Bi golob bil tega zmozen?? Vrjetno ne
Odgovori
-1
0 1
wsharky
12. 10. 2026 10.38
evo liter bencina in dizla bo kmalu 1 eur, kot je obljubil in notarsko overil naš Stevo
Odgovori
+2
2 0
Yon Dan
12. 10. 2026 10.32
Trošarina je umeten davek, za krajo ljudi.
Odgovori
+4
4 0
rok1211
12. 10. 2026 10.37
prav, izvoli se vozit po makedamskih poteh brez financiranja cest
Odgovori
-2
1 3
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