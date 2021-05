Von der Leynova: Slovenski načrt oblikovan za zeleno in digitalno prihodnost

Vlada je načrt sprejela v sredo, včeraj pa so sporočili, da so ga posredovali Evropski komisiji, kar je danes na družbenih omrežjih potrdila tudi predsednica EK, Ursula von der Leyen .

Štirje temelji: zelena in digitalna preobrazba, trajnostna rast, zdravstvo in socialna varnost

Nacionalni načrt za okrevanje in odpornost je sicer podlaga za črpanje sredstev iz 750 milijard evrov vrednega sklada za okrevanje EU po koronski krizi. Vsebuje pa za 2,5 milijarde evrov ukrepov na štirih področjih. Načrt je vsebinsko razdeljen na štiri razvojna področja: zeleni prehod, digitalna preobrazba, pametna, trajnostna in vključujoča rast ter zdravstvo in socialna varnost.

Država do leta 2030 iz različnih skladov in mehanizmov računa na skupaj približno 12 milijard evrov, od tega devet milijard evrov nepovratnih. Ta sredstva bodo tako lahko na voljo za ukrepe in projekte, ki so iz različnih razlogov iz nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost izpadli.

Od skupnega zneska 2,5 milijarde evrov Slovenija računa na 1,8 milijarde evrov nepovratnih sredstev ter 666 milijonov evrov povratnih sredstev. Posojil bi sicer lahko dobila za 3,6 milijarde evrov, a se je vlada za zdaj odločila biti restriktivna, lahko pa bo za povečanje tega dela zaprosila pozneje.

Za ukrepe s področja zelenega prehoda je predvidenih dober milijon evrov sredstev, za pametno, trajnostno in vključujočo rast nekaj manj kot 750 milijonov evrov, za zdravstvo in socialno varnost 364 milijonov evrov, za digitalno preobrazbo pa dobrih 330 milijonov evrov.